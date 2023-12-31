Мужчина погиб в магазине при обстреле белгородского приграничья

Снаряд взорвался возле магазина. Внутри в этот момент находились дедушка и продавец. Мужчина от полученных травм умер на месте. Женщина — продавец получила осколочное ранение в голову. Её доставили в районную больницу, врачи оказывают необходимую помощь.