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Published Сегодня, 12:54

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Мужчина погиб в магазине при обстреле белгородского приграничья

Мужчина погиб в магазине при обстреле белгородского приграничья

31 декабря 2023, 12:54
Фото: 1MI
Днём 31 декабря в результате обстрела ВСУ в Шебекинском округе погиб пожилой местный житель. Продавец магазина ранена, сообщил Вячеслав Гладков.

Днём 31 декабря украинские войска обстреляли посёлок Красное в Шебекинском городском округе.

Снаряд взорвался возле магазина. Внутри в этот момент находились дедушка и продавец. Мужчина от полученных травм умер на месте. Женщина — продавец получила осколочное ранение в голову. Её доставили в районную больницу, врачи оказывают необходимую помощь.

Частный жилой сектор обстрел не задел, повреждена линия электропередачи. Власти пообещали начать восстановительные работы в ближайшее время.

Напомним, в Белгороде во второй раз за день объявили ракетную опасность.

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