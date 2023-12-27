Белгородскую область атаковали 84 снарядами: разрушения есть в трёх домах

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Разрушения в результате миномётных обстрелов есть в Грайворонском горокруге. В Дроновке пострадал один частный дом. Осколки снаряда повредили крышу. Всего по селу ударили семь раз.
В результате четырёх прилётов в Рождественке в двух домах выбиты окна. Повреждения получила линия электроснабжения, но её работу уже восстановили.
Под миномётный обстрел в Грайворонском горокруге также попали Сподарюшино, Мокрая Орловка и Пороз. По ним выпустили 38, четыре и три снаряда соответственно.
Из миномётов ВСУ накануне обстреляли ещё несколько населённых пунктов. В валуйском селе Нижние Мельницы установлено два прилёта, в шебекинском хуторе Марьино — один. Ещё 12 миномётных снарядов выпустили по Щетиновке в Белгородском районе.
Из артиллерии 26 декабря ударили по Нехотеевке. По селу выпустили пять снарядов. Из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе — зафиксировано восемь выстрелов.
Были накануне и атаки с беспилотников. Так, два дрона-камикадзе заметили в Щетиновке в Белгородском районе. А в Краснояружском районе сработала система ПВО — там сбили беспилотник самолётного типа. По информации Минобороны РФ, произошло это ночью.