Белгородскую область атаковали 84 снарядами: разрушения есть в трёх домах

Были накануне и атаки с беспилотников. Так, два дрона-камикадзе заметили в Щетиновке в Белгородском районе. А в Краснояружском районе сработала система ПВО — там сбили беспилотник самолётного типа. По информации Минобороны РФ, произошло это ночью.