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Разрушения

Белгородскую область атаковали 84 снарядами: разрушения есть в трёх домах

27 декабря 2023, 06:54
Фото: 1MI
Разрушения

ВСУ ударили по Белгородской области за день более 80 раз

26 декабря под обстрелами находились пять районов. Ещё в одном сработала система ПВО — сбит беспилотник. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Разрушения в результате миномётных обстрелов есть в Грайворонском горокруге. В Дроновке пострадал один частный дом. Осколки снаряда повредили крышу. Всего по селу ударили семь раз.

В результате четырёх прилётов в Рождественке в двух домах выбиты окна. Повреждения получила линия электроснабжения, но её работу уже восстановили.

Под миномётный обстрел в Грайворонском горокруге также попали Сподарюшино, Мокрая Орловка и Пороз. По ним выпустили 38, четыре и три снаряда соответственно.

Из миномётов ВСУ накануне обстреляли ещё несколько населённых пунктов. В валуйском селе Нижние Мельницы установлено два прилёта, в шебекинском хуторе Марьино — один. Ещё 12 миномётных снарядов выпустили по Щетиновке в Белгородском районе.

Из артиллерии 26 декабря ударили по Нехотеевке. По селу выпустили пять снарядов. Из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе — зафиксировано восемь выстрелов.

Были накануне и атаки с беспилотников. Так, два дрона-камикадзе заметили в Щетиновке в Белгородском районе. А в Краснояружском районе сработала система ПВО — там сбили беспилотник самолётного типа. По информации Минобороны РФ, произошло это ночью.

Ночью над Белгородской областью сработала ПВО
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