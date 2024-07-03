Танки уничтожили украинские миномёты на границе с Белгородской областью: видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийских и миномётных расчёты в приграничном районе Белгородской области. Из установок украинские военные формирования били по территории региона.