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Миномёты

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Июль
Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье
3 июля, 12:47
Март
Танки уничтожили украинские миномёты на границе с Белгородской областью: видео
Министерство обороны РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийских и миномётных расчёты в приграничном районе Белгородской области. Из установок украинские военные формирования били по территории региона.
19 марта, 08:30
FPV-дроны, миномёты и артиллерия: Белгородская область пережила 97 атак ВСУ за сутки
3 марта, 11:16
Февраль
Артиллерия, миномёты, БПЛА: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
22 февраля целями для атак украинских военных стали Белгородский район, а также Шебекинский и Грайворонский городские округа, сообщил Вячеслав Гладков.
23 февраля, 07:42
Дроны-камикадзе и миномёты: ВСУ 22 раза за сутки атаковали в Белгородскую область
4 февраля, 08:07
Декабрь 2023
Белгородскую область атаковали 84 снарядами: разрушения есть в трёх домах
27 декабря 2023, 06:54
Два дрона-камикадзе атаковали экскаватор в Белгородской области
26 декабря 2023, 07:21
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области
25 декабря 2023, 06:46
Девять домов белгородцев и сельхозпредприятие пострадали при атаках ВСУ
22 декабря 2023, 08:22
ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника под Белгородом
19 декабря 2023, 06:49
Семь взрывных устройств сбросили с беспилотника ВСУ под Белгородом
15 декабря 2023, 07:54
Атаки ВСУ продолжаются: в шести районах Белгородской области было неспокойно
14 декабря 2023, 08:44
Не только «Точка-У»: по Белгородской области ударили из артиллерии и миномётов
12 декабря 2023, 06:38
Из артиллерии и миномётов обстреливали Белгородскую область 2 декабря
Прилёты пришлись на пять приграничных районов региона. Обошлось без пострадавших и разрушений, говорится в ежедневной сводке губернатора.
3 декабря 2023, 08:01
Ноябрь 2023
Четыре взрывных устройства сбросили с беспилотников над Белгородской областью
24 ноября 2023, 06:44
ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников
23 ноября 2023, 06:53
ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на белгородское село
22 ноября 2023, 07:07
По Белгородской области ударили противотанковой управляемой ракетой
18 ноября 2023, 07:16
Стало известно, с чем связан вчерашний грохот под Белгородом
13 ноября 2023, 08:28
Сентябрь 2023
ВСУ ударили по Белгородской области за день более 60 раз
5 сентября 2023, 07:16

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