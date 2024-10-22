Артиллерия

Кадыров опубликовал видео уничтожения диверсантов у границ Белгородской области

Как написал глава Чечни в своём Telegram-канале, очередную атаку диверсантов отразили на Белгородском направлении. Судя по кадрам, видео могло быть снято в районе погранперехода Гоптовка.