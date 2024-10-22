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Артиллерия

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Октябрь
Сотрудники ФСБ нашли дома у белгородца 50 кг пригодного к использованию пороха
Сотрудники ФСБ обнаружили у жителя Валуйского района 50 килограммов артиллерийского пороха. Хранить столько взрывчатого вещества запрещено даже в оружейных магазинах.
22 октября, 17:49
Август
Минобороны: уничтожается живая сила и техника ВСУ около сёл под Курском
9 августа, 09:13
Июль
Почему в Шебекино, несмотря на наличие контроллеров, закрыты двери при обстреле?
31 июля, 07:42
Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье
3 июля, 12:47
Июнь
Ожесточённые бои у Волчанска и работа «Ахмата»: что происходит на харьковском фронте?
3 июня, 14:48
Май
«Противника это бесит». Полковник запаса — о ситуации на харьковском направлении
28 мая, 14:34
Апрель
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
12 апреля, 13:21
Март
Кадыров опубликовал видео уничтожения диверсантов у границ Белгородской области
Как написал глава Чечни в своём Telegram-канале, очередную атаку диверсантов отразили на Белгородском направлении. Судя по кадрам, видео могло быть снято в районе погранперехода Гоптовка.
31 марта, 09:04
За сутки ВСУ обстреляли более 20 населённых белгородских пунктов
30 марта, 15:14
Полковник Алёхин: Начался первый этап создания санитарной зоны у Белгородской области
29 марта, 08:54
В Минобороны сообщили об уничтожении 40 боевиков в белгородском приграничье
19 марта, 11:46
Минобороны: на Белгородском направлении уничтожена установка РСЗО Vampire
17 марта, 11:15
Ликвидированных диверсантов ВСУ у границы Белгородской области показали в Минобороны
На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно тела ликвидированных в результате работы ВС РФ бойцов ВСУ. Как утверждают в ведомстве, снято видео в районе села Сподарюшено в Белгородской области. Ранее похожие фотографии публиковали военкоры.
14 марта, 12:22
«Трагический исход». Кадыров показал уничтожение танка ВСУ в Белгородской области
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео с уничтожением танка ВСУ на границе Украины с Белгородской областью. По мнению Кадырова, диверсанты сильно недооценили потенциал «Ахмата» и бойцов ВС РФ.
13 марта, 17:20
FPV-дроны, миномёты и артиллерия: Белгородская область пережила 97 атак ВСУ за сутки
3 марта, 11:16
Февраль
Артиллерия, миномёты, БПЛА: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
22 февраля целями для атак украинских военных стали Белгородский район, а также Шебекинский и Грайворонский городские округа, сообщил Вячеслав Гладков.
23 февраля, 07:42
Январь
Дроны-камикадзе, миномёты, гранатомёты: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов региона
13 января, 09:05
Декабрь 2023
Белгородскую область атаковали 84 снарядами: разрушения есть в трёх домах
27 декабря 2023, 06:54
Два дрона-камикадзе атаковали экскаватор в Белгородской области
26 декабря 2023, 07:21
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области
25 декабря 2023, 06:46

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