Ночью над Белгородской областью сработала ПВО

В Минобороны РФ сообщили о попытке Украины атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолётного типа. Его сбила система ПВО. В каком именно районе это произошло, не уточняется. Ещё противовоздушная оборона работала над Ростовской областью.