Ночью над Белгородской областью сработала ПВО

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Минобороны РФ сообщили о попытке Украины атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолётного типа. Его сбила система ПВО. В каком именно районе это произошло, не уточняется. Ещё противовоздушная оборона работала над Ростовской областью.
«Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей», — сообщили утром 27 декабря в военном ведомстве.
Накануне ВСУ атаковали Дроновку и Рождественку в Грайворонском горокруге. В указанных населённых пунктах пострадало три дома. Среди мирных жителей раненых нет.