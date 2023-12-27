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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Беспилотник

Ночью над Белгородской областью сработала ПВО

27 декабря 2023, 06:24
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотник сбили в Белгородской области

Летательный аппарат пытался атаковать регион ночью. В каком именно районе это произошло, в Минобороны РФ не уточнили.
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Пво

В Минобороны РФ сообщили о попытке Украины атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолётного типа. Его сбила система ПВО. В каком именно районе это произошло, не уточняется. Ещё противовоздушная оборона работала над Ростовской областью.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей», — сообщили утром 27 декабря в военном ведомстве.

Накануне ВСУ атаковали Дроновку и Рождественку в Грайворонском горокруге. В указанных населённых пунктах пострадало три дома. Среди мирных жителей раненых нет.

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#Белгородская область#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны#Ростовская область#СВО#БПЛА
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