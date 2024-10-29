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Октябрь
Гладков объяснил необходимость закупки квадроциклов для белгородского приграничья
29 октября, 16:30
Сентябрь
Два мирных жителя пострадали после атаки дрона в Белгородской области
17 сентября, 17:36
Август
Водитель в Белгородском районе получил минно-взрывную травму после атаки дрона
24 августа, 12:21
Июль
В Белгородском районе беспилотник атаковал машину. Есть пострадавший
18 июля, 18:23
Два человека в белгородском приграничье получили ранения после атаки дронов ВСУ
После получения ранений и оказания помощи людей отпустили на амбулаторное лечение. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
18 июля, 15:21
«Ждут 3 года — а операцию уже делать нельзя»: белгородцы долго ждут замены суставов
1 июля, 10:44
Июнь
Пострадали дома и коммерческий объект: Белгородскую область опять атаковали ВСУ
27 июня, 18:07
Водитель ранен, грузовик сгорел: в Белгородской области новая атака дрона ВСУ
Происшествие случилось в Борисовском районе. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
27 июня, 17:35
В Белгородской области наградят отличившихся бойцов самообороны
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Награждение состоится в ближайшую субботу.
13 июня, 17:11
Май
В апреле в Белгородской области родилось более 700 детей
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также озвучил, сколько детей появилось на свет в регионе с начала года.
18 мая, 10:46
Белгородские лагеря готовят к летнему отдыху детей
18 мая, 08:10
Выбило окна в квартире и пострадал автомобиль: Белгород атаковал беспилотник ВСУ
О последствиях сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что никто не пострадал.
16 мая, 16:23
Апрель
Кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде станут муниципальными?
18 апреля, 17:22
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
13 апреля, 09:08
Три дрона-камикадзе атаковали белгородское приграничье. Есть пострадавшие
9 апреля, 16:41
Участников белгородской самообороны обеспечат летней формой до конца недели
1 апреля, 06:44
Март
Гладков попросил по возможности оставить дошкольников в понедельник и вторник дома
16 марта, 10:59
Фасад здания «Сити Молла» посекло после обстрела Белгорода
16 марта, 07:27
«Поступил как настоящий герой»: брат закрыл сестру при обстреле в Белгородском районе
В результате обстрела Белгородского района пострадало три человека. Двое из них — дети. О состоянии юных белгородцев рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
14 марта, 15:50
В Сети появился очередной фейк об «эвакуационных мероприятиях»
14 марта, 15:14

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