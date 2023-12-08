Гладков: «Летом на Шебекино сбрасывали до 850 снарядов в день»

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
По словам губернатора, несмотря на сложные ситуации, которые происходят сегодня, есть благодарность, что настоящие и истинные ценности возвращаются в жизнь.
Мы начинаем чётче понимать, ради кого и ради чего мы живём, что такое вера в Бога и как Бог оберегает Белогорье. Бог бережёт Белгородскую область. Других объяснений происходящих событий нет.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что охрана региона высшими силами происходит каждый день, когда рвутся снаряды, а люди остаются живыми.
Да, у нас есть потери, но они могли быть в другом количестве. Те же события июня этого года. Эвакуация почти 70 тысяч человек — и ни одного погибшего в Шебекинском горокруге, тогда как в день падало на Шебекино порядка 850 снарядов.
Вячеслав Гладков