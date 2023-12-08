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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Гладков рассказал об эвакуации шебекинцев и обстрелах города

Гладков: «Летом на Шебекино сбрасывали до 850 снарядов в день»

8 декабря 2023, 14:06
Фото: 1MI

Гладков рассказал об эвакуации шебекинцев и обстрелах города

Глава региона выступил с докладом в ходе пленарного заседания XXI Иоасафовских чтений. Он рассказал об эвакуации шебекинцев и обстрелах города.

По словам губернатора, несмотря на сложные ситуации, которые происходят сегодня, есть благодарность, что настоящие и истинные ценности возвращаются в жизнь.

Мы начинаем чётче понимать, ради кого и ради чего мы живём, что такое вера в Бога и как Бог оберегает Белогорье. Бог бережёт Белгородскую область. Других объяснений происходящих событий нет.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что охрана региона высшими силами происходит каждый день, когда рвутся снаряды, а люди остаются живыми.

Да, у нас есть потери, но они могли быть в другом количестве. Те же события июня этого года. Эвакуация почти 70 тысяч человек — и ни одного погибшего в Шебекинском горокруге, тогда как в день падало на Шебекино порядка 850 снарядов.
Вячеслав Гладков
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