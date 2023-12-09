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взрыв

Дроны, артиллерия, миномёты: снаряды ВСУ снова летят на Белгородскую область

9 декабря 2023, 09:08
Фото: Midjourney
взрыв

Украина минимум десять раз за сутки ударила по Белгородской области

От обстрелов пострадали четыре муниципалитета. По данным губернатора, 8 декабря обошлось без пострадавших и разрушений.
Сюжет
Обстрел

Вчера, 8 декабря, вооруженные силы Украины нанесли миниму десять ударов по территории Белгородской области. Статистику опубликовал глава региона.

По селу Красный Хутор Белгородского района били с БПЛА и дрона-камикадзе — сброшено одно взрывное устройство. Также одну взрывчатку сбросили на село Устинка. В село Щетиновка прилетел один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе в ходе налёта беспилотника на окраину села Дроновка сбросили одно самодельное ВУ. Обошлось также без последствий.

Под артобстрел в пятницу попало село Вязовое Краснояружского района. Зафиксировали два прилета. Никто не пострадал, разрушений нет, как и в Шебекинском горокруге, где по селу Муром выпустили два миномётных снаряда, а по Ленинскому — один.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Украина#Татьяна Алексютина#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе#БПЛА#Миномёт
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