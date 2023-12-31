В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Как заявили в силовом ведомстве, в ответ на террористический акт в Белгороде ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
Высокоточными ракетами нанесли удар по бывшей гостинице «Харьков Палас». В результате уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые могли принимать участие в планировании и исполнении атаки на Белгород. Там же находились около 200 иностранных наёмников.
Также ракетами ударили по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор»*. По утверждению Минобороны там ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики «Кракена»*.
ВС РФ также поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для разведки. Уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.
* — запрещены в России.