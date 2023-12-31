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В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на Белгород

В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на Белгород

31 декабря 2023, 09:16
Фото: Midjourney
В Министерстве обороны РФ сообщили о нанесении ракетных ударов по пунктам размещения украинских формирований.

Как заявили в силовом ведомстве, в ответ на террористический акт в Белгороде ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Высокоточными ракетами нанесли удар по бывшей гостинице «Харьков Палас». В результате уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые могли принимать участие в планировании и исполнении атаки на Белгород. Там же находились около 200 иностранных наёмников.

Также ракетами ударили по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор»*. По утверждению Минобороны там ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики «Кракена»*.

ВС РФ также поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который ВСУ используют для разведки. Уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.

* — запрещены в России.


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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Харьков#Белгород#Минобороны#ВСУ#Террористический акт#Атака#Правый сектор#Военные объекты#Обстрел Белгорода 30 декабря#Ракетные удары#Гостиница Харьков Палас#ГУР#Служба безопасности Украины
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