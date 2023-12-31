В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на Белгород

Высокоточными ракетами нанесли удар по бывшей гостинице «Харьков Палас». В результате уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые могли принимать участие в планировании и исполнении атаки на Белгород. Там же находились около 200 иностранных наёмников.