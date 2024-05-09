День Победы в Белгороде начался со взрывов после третьей ракетной опасности

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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В Белгороде в районе четырёх часов утра 9 мая после уже третьей ракетной опасности прогремели взрывы. Жители Харгоры увидели в небе яркие вспышки, а затем — дым.
Официальной информации о последствиях пока нет. Отбоя ракетной опасности на момент публикации не было (в итоге его объявили в 04:49 — прим. ред.).
В Сети сообщают о пожаре после взрывов. На фото очевидцев видно, что горят автомобили. Кроме того, известно, что в некоторых домах выбило окна.