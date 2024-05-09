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Дым в Белгороде после взрывов

День Победы в Белгороде начался со взрывов после третьей ракетной опасности

9 мая 2024, 01:14
Фото: Bel.ru
Дым в Белгороде после взрывов

В Белгороде в третий раз объявили ракетную опасность

В этот раз над городом было громко не только из-за сирены. Официальной информации о последствиях пока нет.
Сюжет
Пожар

В Белгороде в районе четырёх часов утра 9 мая после уже третьей ракетной опасности прогремели взрывы. Жители Харгоры увидели в небе яркие вспышки, а затем — дым.

Официальной информации о последствиях пока нет. Отбоя ракетной опасности на момент публикации не было (в итоге его объявили в 04:49 — прим. ред.).

В Сети сообщают о пожаре после взрывов. На фото очевидцев видно, что горят автомобили. Кроме того, известно, что в некоторых домах выбило окна.

Дым над Белгородом после взрывовДым над Белгородом после взрывов
Следы в небе над Белгородом после взрывовСледы в небе над Белгородом после взрывов
Пожар в Белгороде после взрывовПожар в Белгороде после взрывов
Разбитое окно после взрывов в БелгородеРазбитое окно после взрывов в Белгороде
Выбитые окна после взрывов в БелгородеВыбитые окна после взрывов в Белгороде
Дым над Белгородом после взрывов
Фото: Bel.ru
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