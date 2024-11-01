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Евгений Грицков

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1 ноября
Украинские беспилотники атаковали Белгород и район
Вечером 1 ноября в областном центре сработала система ПВО. Было сбито несколько украинских беспилотников. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.
1 ноября, 17:09
«Сити Молл» снова стал целью? В белгородском ТЦ пробита крыша
1 ноября, 09:09
В Белгороде будет новый старый мэр? Демидов объявил об участии в конкурсе
1 ноября, 08:12
31 октября
Три перевозчика, выкуп техники, разбор завалов: пути решения проблемы с мусором
31 октября, 03:20
30 октября
Частные истории отдельных офицеров: почему не всегда есть сигнал о ракетной опасности
30 октября, 17:27
«Оставить город разбитым? Нет»: Гладков ответил на вопрос о работах после обстрелов
30 октября, 17:08
В Белгороде могут открыть больше мест в детских садах
30 октября, 16:50
28 октября
Урок пастафарианства: учительница с дуршлагом на голове впечатлила не всех
Педагог химкинской школы пришла на урок с дуршлагом на голове, чем вызвала бурную реакцию среди населения.
28 октября, 17:51
26 октября
Идите к Дурову: зачатым в пробирке детям отказали в пенсии по потере кормильца
26 октября, 14:06
Бывшему главе района и его подчинённому вынесли приговор за коррупцию
26 октября, 13:49
Почти миллион тюльпанов закупят для Белгорода на 51 млн рублей
26 октября, 13:19
ВСУ атаковали дроном ещё один жилой дом в Шебекино
26 октября, 12:29
Крупный дорожный картель выявили в двух регионах Черноземья
ФАС выявила нарушения в торгах по капремонту и реконструкции дорог в Воронежской и Тамбовской областях, сообщает УтроNews.
26 октября, 12:08
Между Белгородом и Москвой на Новый год пустят ещё один поезд
Дополнительные рейсы намечены на 27 декабря — 8 января, кроме двух предновогодних дней, сообщили в министерстве дорог и транспорта Белгородской области
26 октября, 11:00
У белгородца в руках взорвался неизвестный предмет
Мужчина получил травмы после взрыва в Краснояружском районе, сообщил Telegram-канал «Красная Яруга». Позже информацию подтвердил Вячеслав Гладков.
26 октября, 09:58
Над Белгородом ПВО сбила две воздушные цели
26 октября, 09:26
Дом, предприятие, дорога: ВСУ атаковали дронами белгородское приграничье
Утром субботы, 26 октября, ВСУ атаковали Шебекинский округ с применением беспилотников. Пострадавших не было, о последствиях рассказал Вячеслав Гладков.
26 октября, 08:17
В рукопашную не пойдут: что делать женщинам в отряде «Барс»?
Вопрос о том, чем заниматься женщинам в спецотряде под патронажем Минобороны, задали Вячеславу Гладкову в вечернем эфире.
26 октября, 07:52
Не ждут Деда Мороза: почему старшеклассникам не дарят новогодние подарки
Об этом губернатора спросили во время вечернего эфира. Гладков ответил, что, с точки зрения практики, в старшей школе дети уже взрослые.
26 октября, 07:24
Вячеслав Гладков рассказал о возможной провокации в Белгородской области
26 октября, 06:53

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