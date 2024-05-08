Как будут работать аграрии после трагедии с сотрудниками «Агро-Белогорья»?

Меры безопасности при работе в приграничье усилили после трагедии, случившейся с сотрудниками «Агро-Белогорья». Утром 6 мая в Борисовском районе ВСУ атаковали два служебных автобуса предприятия дронами. Погибли восемь человек, семь из них — сотрудники агрохолдинга. В общей сложности после атаки насчитывается более 40 пострадавших.