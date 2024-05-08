Как будут работать аграрии после трагедии с сотрудниками «Агро-Белогорья»?

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Белгородским аграриям вынесли рекомендации по работе в приграничье. Сегодня, 8 мая, их обсудили на заседании оперштаба.
Предлагается ввести полувахтовый режим работы. Например, работать на месте по несколько дней, чтобы как можно реже выводить служебный транспорт на дороги и тем самым минимизировать риски попасть под обстрел или атаку дронов. Или же каким-либо другим образом составить график перевозки сотрудников.
Кроме того, сельхозпредприятия просят оптимизировать число работников в сменах и число перевозимых сотрудников.
На транспорте необходимо будет установить мобильные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Автобусы просят обеспечить бронежилетами, касками, большой тактической аптечкой. Окна транспорта следует оклеить бронеплёнкой.
Кроме того, аграриев просят систематически проводить курсы по оказанию первой медпомощи и завершить установку укрытий там, где их до сих пор нет.
По словам министра Андрея Антоненко, рекомендации уже довели до сельхозпредприятий.
Меры безопасности при работе в приграничье усилили после трагедии, случившейся с сотрудниками «Агро-Белогорья». Утром 6 мая в Борисовском районе ВСУ атаковали два служебных автобуса предприятия дронами. Погибли восемь человек, семь из них — сотрудники агрохолдинга. В общей сложности после атаки насчитывается более 40 пострадавших.