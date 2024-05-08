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Published Сегодня, 15:58

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Белгородским сельхозкомпаниям вынесли рекомендации по работе в приграничье

Как будут работать аграрии после трагедии с сотрудниками «Агро-Белогорья»?

8 мая 2024, 15:58
Фото: 1MI

Белгородским сельхозкомпаниям вынесли рекомендации по работе в приграничье

Власти рекомендовали ввести полувахтовый метод работы, установить мобильные средства РЭБ, оклеить в служебном транспорте окна бронеплёнкой и оставлять в нём бронежилеты и каски. Об этом и других решениях рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Антоненко.

Белгородским аграриям вынесли рекомендации по работе в приграничье. Сегодня, 8 мая, их обсудили на заседании оперштаба.

Предлагается ввести полувахтовый режим работы. Например, работать на месте по несколько дней, чтобы как можно реже выводить служебный транспорт на дороги и тем самым минимизировать риски попасть под обстрел или атаку дронов. Или же каким-либо другим образом составить график перевозки сотрудников.

Кроме того, сельхозпредприятия просят оптимизировать число работников в сменах и число перевозимых сотрудников.

На транспорте необходимо будет установить мобильные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Автобусы просят обеспечить бронежилетами, касками, большой тактической аптечкой. Окна транспорта следует оклеить бронеплёнкой.

Кроме того, аграриев просят систематически проводить курсы по оказанию первой медпомощи и завершить установку укрытий там, где их до сих пор нет.

По словам министра Андрея Антоненко, рекомендации уже довели до сельхозпредприятий.

Меры безопасности при работе в приграничье усилили после трагедии, случившейся с сотрудниками «Агро-Белогорья». Утром 6 мая в Борисовском районе ВСУ атаковали два служебных автобуса предприятия дронами. Погибли восемь человек, семь из них — сотрудники агрохолдинга. В общей сложности после атаки насчитывается более 40 пострадавших.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Агро-Белогорье#Аграрии#Новости Белгорода#Сельское хозяйство#Белгород#Оперштаб#Андрей Антоненко#СВО#РЭБ
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