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Антидроновая сетка на сельхозтехнике

Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели

12 апреля 2024, 18:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Антидроновая сетка на сельхозтехнике

В Белгородской области проверили эффективность противодронных сеток

За выполнением поручения проследят минсельхоз и управление региональной безопасности, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Антидроновые сетки — один из этапов обеспечения безопасности при проведении весенне-полевых работ.

Сельхозпредприятия, работающие в приграничных районах Белгородской области, должны обеспечить противодронную защиту техники до конца следующей недели. За этим проследят региональные министерство сельского хозяйства и управление безопасности. Сотрудники ведомств приедут на предприятия с внеплановой проверкой.

Сегодня, 12 апреля, проверили эффективность антидроновых сеток. «Сетка существенно снижает шанс детонации дронов или сброшенных с них снарядов. И её цена уж точно в десятки раз ниже, чем стоимость ремонта самоходной техники», — заявил губернатор.

Антидроновые сетки — один из этапов обеспечения безопасности при проведении весенне-полевых работ. С сотрудниками должны каждый день проводить инструктаж, рабочих обязаны обеспечить касками, бронежилетами и аптечками. Поля перед началом работ проверяют сапёры, а аграрии должны работать в паре.

О внедрении антидроновых сеток в регионе стало известно 8 апреля. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что, если сельхозпредприятие не обеспечит защиту, выплат в случае обстрела не будет.

Антидроновая защита появится на технике сельхозхозяйств в белгородском приграничье
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Сельхозтехника#Белгород#Вячеслав Гладков#Антидроновая сетка
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