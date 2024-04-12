Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Сельхозпредприятия, работающие в приграничных районах Белгородской области, должны обеспечить противодронную защиту техники до конца следующей недели. За этим проследят региональные министерство сельского хозяйства и управление безопасности. Сотрудники ведомств приедут на предприятия с внеплановой проверкой.
Сегодня, 12 апреля, проверили эффективность антидроновых сеток. «Сетка существенно снижает шанс детонации дронов или сброшенных с них снарядов. И её цена уж точно в десятки раз ниже, чем стоимость ремонта самоходной техники», — заявил губернатор.
Антидроновые сетки — один из этапов обеспечения безопасности при проведении весенне-полевых работ. С сотрудниками должны каждый день проводить инструктаж, рабочих обязаны обеспечить касками, бронежилетами и аптечками. Поля перед началом работ проверяют сапёры, а аграрии должны работать в паре.
О внедрении антидроновых сеток в регионе стало известно 8 апреля. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что, если сельхозпредприятие не обеспечит защиту, выплат в случае обстрела не будет.