Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели

Сегодня, 12 апреля, проверили эффективность антидроновых сеток. «Сетка существенно снижает шанс детонации дронов или сброшенных с них снарядов. И её цена уж точно в десятки раз ниже, чем стоимость ремонта самоходной техники», — заявил губернатор.