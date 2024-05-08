После трагедии с работниками «Агро-Белогорья» предложили ввести новые меры поддержки

Напомним, что утром 6 мая в Борисовском районе ВСУ атаковали беспилотниками два автобуса агрохолдинга. Служебный транспорт перевозил сотрудников на работу в свинокомплексы АБ. Погибли семеро работников «Агро-Белогорья». 29 раненых сотрудников до сих пор остаются под наблюдением врачей. Всего в результате атаки пострадали более 40 человек.