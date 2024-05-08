После трагедии с работниками «Агро-Белогорья» предложили ввести новые меры поддержки

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Льготы, предусмотренные для родственников участников СВО, предложили распространить на пострадавших от обстрелов сотрудников предприятий и семьи погибших. С такой инициативой выступил председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов.
По словам Зотова, те, кто работает в белгородском приграничье, имеет полное право называться тружениками тыла. Речь идёт в том числе о сфере АПК. Так, многие предприятия «Агро-Белогорья», подчеркнул Зотов, находятся рядом с госграницей — на расстоянии 2-10 км.
По словам спикера, после трагедии 6 мая из АБ никто не уволился. После случившегося для транспортировки работников будут использовать защищённый транспорт.
Напомним, что утром 6 мая в Борисовском районе ВСУ атаковали беспилотниками два автобуса агрохолдинга. Служебный транспорт перевозил сотрудников на работу в свинокомплексы АБ. Погибли семеро работников «Агро-Белогорья». 29 раненых сотрудников до сих пор остаются под наблюдением врачей. Всего в результате атаки пострадали более 40 человек.