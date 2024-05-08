Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Повреждённый от атаки ВСУ автобус «Агро-Белогорья»

После трагедии с работниками «Агро-Белогорья» предложили ввести новые меры поддержки

8 мая 2024, 07:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждённый от атаки ВСУ автобус «Агро-Белогорья»

Зотов предложил распространить льготы на семьи погибших работников АПК

Речь идёт о льготах, предусмотренных для родственников участников СВО. По мнению Владимира Зотова, люди, работающие в белгородском приграничье, достойны называться тружениками тыла, пишет ТАСС.

Льготы, предусмотренные для родственников участников СВО, предложили распространить на пострадавших от обстрелов сотрудников предприятий и семьи погибших. С такой инициативой выступил председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов.

По словам Зотова, те, кто работает в белгородском приграничье, имеет полное право называться тружениками тыла. Речь идёт в том числе о сфере АПК. Так, многие предприятия «Агро-Белогорья», подчеркнул Зотов, находятся рядом с госграницей — на расстоянии 2-10 км.

По словам спикера, после трагедии 6 мая из АБ никто не уволился. После случившегося для транспортировки работников будут использовать защищённый транспорт.

Напомним, что утром 6 мая в Борисовском районе ВСУ атаковали беспилотниками два автобуса агрохолдинга. Служебный транспорт перевозил сотрудников на работу в свинокомплексы АБ. Погибли семеро работников «Агро-Белогорья». 29 раненых сотрудников до сих пор остаются под наблюдением врачей. Всего в результате атаки пострадали более 40 человек.

Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?
Узнать подробнее
Читайте также:
В «Агро-Белогорье» рассказали о состоянии сотрудников, раненных при атаке ВСУ«‎Агро-Белогорье» опубликовало список погибших при утренней атаке ВСУМомент атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» попал на видео
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Льготы#Владимир зотов#Белгород#Атака ВСУ
Подпишитесь
Стало известно о восьмом погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
Сегодня, 10:21
Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света
Сегодня, 10:31
50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
Сегодня, 07:51
Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР
Сегодня, 08:27
Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?
Сегодня, 10:00
Настроение белгородцев в предпраздничный день омрачила ракетная опасность
Сегодня, 10:28
"