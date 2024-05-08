Как пройдёт День Победы в Белгородской области?

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Каждый год 9 Мая в стране отмечается один из главных в истории праздников — День Победы. 79 лет назад советский народ победил в Великой Отечественной войне.
Эта война длилась 1418 дней. Она пришла в Советский Союз 22 июня 1941 года и продлилась до 1945-го. В 1944 году советские войска начали активное наступление, немецкой армии пришлось уходить с завоёванных территорий. В апреле 1945 года бои велись уже на территории Германии. 1 мая над зданием Рейхстага установили Знамя Победы.
Акт о капитуляции Германии подписывали два раза. В первый раз его подписали 7 мая, второй — 8 мая. О победе и конце Великой Отечественной войны советский народ узнал ночью 9 мая. Радостную новость по радио сообщил диктор Юрий Левитан.
Дата празднования Победы 9 мая была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года. Однако этот день в Советском Союзе не всегда был выходным. Нерабочим 9 мая было в 1945-м, 1946-м и 1947-м гг. И только спустя 20 лет, во время 20-й годовщины Победы, в 1965 году Президиум ВС СССР объявил 9 мая выходным. Указ об этом был подписан 26 апреля.
Впервые Парад Победы на Красной площади прошёл 24 июня 1945 года. Второй парад состоялся уже в 1965 году. В этот день по Красной площади пронесли Знамя Победы.
Каждый год ветераны Великой Отечественной войны в Белгородской области получают специальные выплаты. Судя по количеству получателей доплаты, на сегодняшний день в регионе проживает 176 ветеранов войны. Стоит отметить, что доплату получают те, кто принимал участие в тех событиях. Также выплата полагается инвалидам войны.
В Белгородской области из-за неспокойной обстановки почти все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Во многих муниципалитетах празднование растянули на несколько дней. К примеру, возлагать цветы к памятникам начали уже в понедельник, 6 мая.
О том, что очных мероприятий в этом году в регионе не будет, стало известно ещё в начале апреля. В столице региона не будет Парада Победы и салюта. Отметим, что от салюта решили отказаться во многих приграничных регионах. Без салюта 9 Мая пройдёт в Брянской и Воронежской областях. В Курской области также отказались от проведения массовых мероприятий.
Несмотря на то, что от традиционного проведения праздника в Белгородской области решили отказаться, день всё равно будет торжественным. В столице региона и муниципалитетах украсили улицы символами Победы, белгородцы смогут принять участие в тематических акциях, волонтёры и власти поздравят с праздником ветеранов. Подробнее о том, что запланировано в Белгородской области на 9 Мая, читайте ниже.
Итак, в первую очередь, в городах и посёлках региона ко Дню Победы были украшены улицы и административные здания. На улицах разместили баннеры, флаги и другие символы Победы. На уличных экранах планировалось запустить трансляции — видеоролики и фотографии, связанные с праздником. Недавно в городе снова установили полюбившийся местным жителям арт-объект «Знамя Победы над Рейхстагом». Инсталляция включает в себя больше двух тысяч фотографий солдат. Объект установлен в областном центре около музея-диорамы. Известно, что все украшения останутся в Белгороде до августа.
В муниципалитетах, где поспокойнее, проводят «Субботники памяти». Местные жители, власти и волонтёры приводят в порядок места захоронений и места памяти.
Ко Дню Победы в столице региона откроется мемориал и сквер в память о погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. На днях мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что объект откроют 8 мая. Отметим, что этот объект был построен практически в течение двух месяцев.
Мемориал установили на месте трагедии. В основе инсталляции лежат образы местных жителей, которые погибли в тот день. Сама скульптура была сделана мастерами в Смоленске.
Помимо самого памятника, сквер также был благоустроен. На территории появились специальные теневые навесы, скамейки и специальное архитектурное освещение.
Что касается шествия «Бессмертного полка», то его решили отменить не только в Белгородской области, но и по всей стране в текущем году. Ранее организаторы акции сообщили, что такое решение было принято в целях безопасности. Акция в этому году состоится в онлайн-формате.
В Белгородской области, как и по всей стране, в преддверии праздника, стартовала патриотическая акция «Окна Победы». Так, в регионе на фасадах школ, детских садов, административных зданиях, многоэтажках и частных домах появились портреты советских солдат и родственников белгородцев, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Так как шествия полка в этом году не будет, местные жители решили принять участие в этой акции. Присоединиться к акции «Окна Победы» могут все желающие. Помимо портретов, окна можно украсить тематическими рисунками и надписями.
В областном центре портреты бойцов также разместили в общественном транспорте.
Жителям Староосколького горокруга с 6 по 8 мая предложили посетить памятные места, присоединиться к акции «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы». Согласно афише, которую опубликовала местная администрация, жителей округа ждут следующие мероприятия:
Подробнее о том, где и во сколько пройдут мероприятия, в афише ниже.
В Ракитянском районе всем желающим предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк». Местные жители могут разместить на окнах машин фотографии бойцов. Наклеить фото можно на задних и боковых стёклах, чтобы они не ограничивали обзор.
В этом году 9 Мая выпадает на четверг. Он будет выходным днём. Также нерабочими будут 10, 11 и 12 мая. Жителей страны ожидала также короткая рабочая неделя. Рабочими были 6,7 и 8 мая. До этого россияне также отдыхали с 28 апреля по 1 мая — в период майских праздников.