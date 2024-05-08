Как пройдёт День Победы в Белгородской области?

Итак, в первую очередь, в городах и посёлках региона ко Дню Победы были украшены улицы и административные здания. На улицах разместили баннеры, флаги и другие символы Победы. На уличных экранах планировалось запустить трансляции — видеоролики и фотографии, связанные с праздником. Недавно в городе снова установили полюбившийся местным жителям арт-объект «Знамя Победы над Рейхстагом». Инсталляция включает в себя больше двух тысяч фотографий солдат. Объект установлен в областном центре около музея-диорамы. Известно, что все украшения останутся в Белгороде до августа.