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Последний звонок

Как пройдёт последний звонок для белгородских школьников? Минобр — о важных решениях

8 мая 2024, 15:08
Фото: 1MI
Последний звонок

В минобре сделали важные заявления для белгородских выпускников

Последний звонок для выпускников из Белгорода и приграничья проведут в онлайн-режиме. Обучение для всех школьников завершится уже в 20-х числах мая. Соответствующие решения минобразования озвучило по итогам заседания оперштаба.

В Белгородской области определились с тем, как завершится учебный год для школьников. Соответствующие решения приняли 8 мая на заседании оперштаба.

Учебный год для девятиклассников завершится 20 мая, для одиннадцатиклассников — 22 мая. Классы с первого по восьмой, а также десятиклассники заканчивают обучение 24 мая. Промежуточная аттестация, выставление годовых оценок пройдут в том формате, в котором работает школа — очно или дистанционно.

Последний звонок в школах региона запланирован на 25 мая. В онлайн-формате он пройдёт для школьников из приграничья, Белгорода, Яковлевского горокруга и Мелиховского поселения Корочанского района.

В остальных районах последний звонок пройдёт по классам, чтобы не допустить одномоментного нахождения большого количества детей и родителей. Массовых мероприятий и торжественных общешкольных линеек не будет.

Экзамены для выпускников пройдут в соответствии с федеральным расписанием. Ранее 77% одиннадцатиклассников из региона заявили, что готовы сдавать ЕГЭ. Экзамены проведут в удалённых от госграницы пунктах. Сообщалось, что такие пункты тем не менее оборудуют укрытиями.

Напомним, что в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассника. Без сдачи экзаменов могут получить аттестат выпускники 284 школ.

Учреждениям СПО и вузам минобразования рекомендует завершить учебный год в дистанционном формате. Очно разрешается провести лишь те экзамены, которые нельзя провести онлайн.

Детские сады и учреждения допобразования продолжает работать в том же режиме.

Что решил белгородский оперштаб по вопросу проведения ЕГЭ в Белгородской области?
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