Как пройдёт последний звонок для белгородских школьников? Минобр — о важных решениях

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
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Updated Сегодня, 15:15
В Белгородской области определились с тем, как завершится учебный год для школьников. Соответствующие решения приняли 8 мая на заседании оперштаба.
Учебный год для девятиклассников завершится 20 мая, для одиннадцатиклассников — 22 мая. Классы с первого по восьмой, а также десятиклассники заканчивают обучение 24 мая. Промежуточная аттестация, выставление годовых оценок пройдут в том формате, в котором работает школа — очно или дистанционно.
Последний звонок в школах региона запланирован на 25 мая. В онлайн-формате он пройдёт для школьников из приграничья, Белгорода, Яковлевского горокруга и Мелиховского поселения Корочанского района.
В остальных районах последний звонок пройдёт по классам, чтобы не допустить одномоментного нахождения большого количества детей и родителей. Массовых мероприятий и торжественных общешкольных линеек не будет.
Экзамены для выпускников пройдут в соответствии с федеральным расписанием. Ранее 77% одиннадцатиклассников из региона заявили, что готовы сдавать ЕГЭ. Экзамены проведут в удалённых от госграницы пунктах. Сообщалось, что такие пункты тем не менее оборудуют укрытиями.
Напомним, что в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассника. Без сдачи экзаменов могут получить аттестат выпускники 284 школ.
Учреждениям СПО и вузам минобразования рекомендует завершить учебный год в дистанционном формате. Очно разрешается провести лишь те экзамены, которые нельзя провести онлайн.
Детские сады и учреждения допобразования продолжает работать в том же режиме.