Как пройдёт последний звонок для белгородских школьников? Минобр — о важных решениях

Учебный год для девятиклассников завершится 20 мая, для одиннадцатиклассников — 22 мая. Классы с первого по восьмой, а также десятиклассники заканчивают обучение 24 мая. Промежуточная аттестация, выставление годовых оценок пройдут в том формате, в котором работает школа — очно или дистанционно.