Готовивший теракт в Черкесске должен был уехать в Белгород и вступить в «Правый сектор»*

В Карачаево-Черкесии задержали 30-летнего россиянина, который хотел устроить теракты в зданиях прокуратуры и военкомата, сообщили в ФСБ.