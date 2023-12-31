Как выглядит центр Белгорода после обстрела ВСУ

По фотографиям видно, что за ночь городские службы при поддержке коллег из других районов, а также волонтёров убрали с тротуаров разбитые стёкла. На многих зданиях окна без стёкол, на дорогах остались воронки от разорвавшихся кассетных боеприпасов.