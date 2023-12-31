Как выглядит центр Белгорода после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По фотографиям видно, что за ночь городские службы при поддержке коллег из других районов, а также волонтёров убрали с тротуаров разбитые стёкла. На многих зданиях окна без стёкол, на дорогах остались воронки от разорвавшихся кассетных боеприпасов.
Вячеслав Гладков рассказал, что в наведении порядка участвовали больше двух тысяч человек, на помощь приехала даже семья из Воронежа.
Повреждения получили 30 многоквартирных домов и 381 квартира. Также пострадали три частных дома, сгорело много автомобилей. 31 декабря пройдёт заседание оперативного штаба Белгородской области.
При обстреле Белгорода погибли 22 человека, ещё 109 получили ранения. 25 раненых находятся в тяжёлом состоянии, врачи планируют отправить их для дальнейшего восстановление в московские и другие федеральные больницы.
Известны имена восьми погибших. Все подробности об атаке на Белгород 30 декабря можно узнать из сюжета Бел.Ру.