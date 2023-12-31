Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

обстрел Белгорода

Как выглядит центр Белгорода после обстрела ВСУ

31 декабря 2023, 07:36
Фото: Фонарь
обстрел Белгорода
Жители города делятся фотографиями последствий атаки на город со стороны Украины 30 декабря.

По фотографиям видно, что за ночь городские службы при поддержке коллег из других районов, а также волонтёров убрали с тротуаров разбитые стёкла. На многих зданиях окна без стёкол, на дорогах остались воронки от разорвавшихся кассетных боеприпасов.

Вячеслав Гладков рассказал, что в наведении порядка участвовали больше двух тысяч человек, на помощь приехала даже семья из Воронежа.

Повреждения получили 30 многоквартирных домов и 381 квартира. Также пострадали три частных дома, сгорело много автомобилей. 31 декабря пройдёт заседание оперативного штаба Белгородской области.

При обстреле Белгорода погибли 22 человека, ещё 109 получили ранения. 25 раненых находятся в тяжёлом состоянии, врачи планируют отправить их для дальнейшего восстановление в московские и другие федеральные больницы.

Известны имена восьми погибших. Все подробности об атаке на Белгород 30 декабря можно узнать из сюжета Бел.Ру.

Белгород после обстрелаБелгород после обстрела
Белгород после обстрела
Фото: Бел.Ру и Фонарь
Стали известны имена восьми погибших при обстреле Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
При обстреле Белгорода ранило водителя ЕТКВ Белгороде во время обстрела ВСУ погибла тренер по стретчингуПолучивших тяжёлые ранения при обстреле Белгорода перевезут в федеральные клиники
#Евгений Грицков#Фоторепортаж#Украина#Фотографии#Новости Белгорода#Жертвы#Последствия#Белгород#Повреждения#ВСУ#Атака#Обстрел Белгорода 30 декабря
Подпишитесь
При обстреле Белгорода погиб студент университета
Сегодня, 08:49
Стали известны имена восьми погибших при обстреле Белгорода
Сегодня, 06:20
Ещё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря
Сегодня, 08:04
Ещё один белгородец умер от полученных ранений во время обстрела Белгорода
Сегодня, 05:17
В Белгороде во время обстрела ВСУ погибла тренер по стретчингу
Сегодня, 05:41
При обстреле Белгорода ранило водителя ЕТК
Сегодня, 06:00