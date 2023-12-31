При обстреле Белгорода ранило водителя ЕТК

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30 декабря во время обстрела центральной части Белгорода пострадал водитель «Единой транспортной компании». Автобус маршрута №101 ехал по проспекту Славы в направлении железнодорожного вокзала, когда рядом раздался взрыв.
Евгений получил ранения и был доставлен в городскую больницу Белгорода. Ночью ему сделали операцию и перевели в общую палату. Его состояние стабильное.
При атаке на Белгород с помощью РСЗО погибло 22 человека, ещё 109 получили ранения разной степени тяжести. 25 из них находятся в тяжёлом состоянии, их отправят для дальнейшего лечения в федеральные больницы.
Обо всём, что происходило в Белгороде 30 декабря, можно узнать из сюжета Бел.Ру.