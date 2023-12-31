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Обстрел Белгорода

Получивших тяжёлые ранения при обстреле Белгорода перевезут в федеральные клиники

31 декабря 2023, 05:28
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Обстрел Белгорода
Число жертв атаки ВСУ увеличилось до 22 человек. Ещё 25 находятся в тяжёлом состоянии, им требуется серьёзная медицинская помощь, сообщил Вячеслав Гладков.

В Белгороде по состоянию на 7 часов утра 31 декабря от полученных при обстреле травм умерли 22 человека. Ещё 109 имеют ранения разной степени тяжести. У 25 пострадавших — тяжёлые травмы. Их планируют перевезти для дальнейшего лечения в федеральные медицинские учреждения.

Остальные продолжат восстанавливаться в Белгороде. Как заверил Вячеслав Гладков, вся необходимая помощь им оказывается, все нужные лекарства имеются. Всё будет сделано для того, чтобы они скорее вернулись домой.

Центр Белгорода обстреляли из ракетных систем залпового огня с кассетными боеприпасами днём 30 декабря. Обо всех событиях дня и последствиях атаки на город можно узнать из сюжета Бел.Ру.

Ещё один белгородец умер от полученных ранений во время обстрела Белгорода
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