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Последствия

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Ноябрь
Сорванные конструкции и упавшие деревья: в Белгороде не утихает непогода
О последствиях рассказал мэр областного центра Валентин Демидов. Он также сообщил, куда обращаться в случае последствий.
21 ноября, 16:20
Осколки снаряда едва не задели «Трампа» при обстреле Белгорода
14 ноября, 12:02
Появились видео с места ЧП после обстрела Белгорода
14 ноября, 11:40
В Сети появились первые фото последствий обстрела Белгорода
14 ноября, 10:28
Октябрь
Как выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?
28 октября, 12:01
Мужчина погиб при взрыве боеприпаса в Белгородской области
24 октября, 16:06
Две ракетных опасности за 15 минут: над Белгородом работает ПВО
22 октября, 09:37
Ночью при атаке беспилотника в белгородском приграничье тяжело ранен мужчина
21 октября, 06:11
В Белгороде отработала ПВО: жители находят осколки по всему городу
20 октября, 06:46
Гладков озвучил причину и последствия взрывов в Белгороде
7 октября, 10:29
После утренних взрывов пришлось закрыть въезд в село под Белгородом: что случилось
3 октября, 18:07
В Белгороде уточнили масштаб разрушений после массированной атаки беспилотников
3 октября, 08:33
Есть ли последствия утренних взрывов в Белгороде и Белгородском районе?
3 октября, 07:02
Такого ещё не было: Белгородская область пережила самую массированную атаку БПЛА
3 октября, 06:01
Сентябрь
В Белгороде нашли виновных в медленном восстановлении жилья после обстрелов
25 сентября, 12:20
Стало известно о последствиях взрывов: разрушения есть в Белгороде и в Северном
24 сентября, 09:44
«Количество, очевидно, будет увеличиваться»: мэр Белгорода о последствиях обстрела
16 сентября, 07:15
Белгород попал под обстрел, были пожары. Что известно о последствиях?
16 сентября, 05:35
Двое белгородцев ранены, повреждены дома и автомобили: последствия обстрелов за день
12 сентября, 08:38
Три МКД, хозпостройка и авто: стало известно о последствиях ночной атаки на Белгород
31 августа, 23:17

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