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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Из-за повторного обстрела ВСУ четыре населённых пункта остались без электричества

Из-за повторного обстрела ВСУ четыре населённых пункта остались без электричества

1 января 2024, 11:33
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Повторному обстрелу подверглась территория Шебекинского горокруга.
Сюжет
Обстрел

По данным губернатора, ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского горокруга. Пострадавших нет, но повреждены линии электропередачи.

В итоге под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка.

Как отметил губернатор, аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.

Напомним, в посёлке Красное из-за обстрелов ВСУ в одном частном доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. Также один снаряд прилетел на территорию школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания.

В Белгородской области снаряд ВСУ прилетел на территорию школы
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#Электричество#Абоненты#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Шебекинский горокруг#Хутор Мухин#Глава региона
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