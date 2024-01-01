Из-за повторного обстрела ВСУ четыре населённых пункта остались без электричества

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По данным губернатора, ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского горокруга. Пострадавших нет, но повреждены линии электропередачи.
В итоге под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка.
Как отметил губернатор, аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.
Напомним, в посёлке Красное из-за обстрелов ВСУ в одном частном доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. Также один снаряд прилетел на территорию школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания.