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Хутор Мухин

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Март
ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского ГО: повреждена линия электропередачи
Всу атаковали хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Из-за повреждения линии электропередачи несколько населённых пунктов остались без света. По предварительной информации, пострадавших нет
30 марта, 11:27
Шесть населённых пунктов под Белгородом попали под отключения из-за обстрела
5 марта, 13:51
Дом, авто и линия газоснабжения пострадали при обстреле белгородского хутора
1 марта, 13:02
Январь
Из-за повторного обстрела ВСУ четыре населённых пункта остались без электричества
1 января, 11:33
Ноябрь 2023
ВСУ снова атаковали предприятие под Шебекино в Белгородской области
Целями для атак стали объекты в Шебекинском и Грайворонском округах, а также в Волоконовском районе, сообщил Вячеслав Гладков.
6 ноября 2023, 09:40
Апрель 2023
В Сети появились фото последствий обстрела Белгородской области
Шебекинский горокруг попал под обстрел ВСУ 24 апреля. Повреждения получили дома, хозпостройка и автомобиль. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Радар Белгород».
24 апреля 2023, 10:06
Стало известно о новом обстреле в Белгородской области, есть разрушения
24 апреля 2023, 09:02
ВСУ обстреляли в день Пасхи приграничный хутор в Белгородской области
Под обстрел со стороны Украины попал хутор Мухин в Шебекинском городском округе.
16 апреля 2023, 09:44

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