Зафиксированные повреждения в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:51
В Белгороде в ходе обстрелов с использованием РЗСО «Ольха» были нанесены разрушения 20 частным жилым домам, 6 квартирам в 6 многоквартирных домах и 12 хозяйственным объектам. Также повреждено 13 автомобилей. Никто из белгородцев не пострадал.⠀
По селу Журавлёвка Белгородского района выпущено два артиллерийских снаряда и сброшено четыре взрывных устройства. Село Солнцевка атаковал дрона-камикадзе, село Нехотеевка — два дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
Село Щетиновка атаковали девятью выстрелами из ручного противотанкового гранатомёта, восемью выстрелами из гранатомёта АГС-17, 11-ю осколочными гранатомётными выстрелами. Также обнаружено 300 патронов из пулемёта Калашникова. Пострадавших и разрушений нет.
Повреждения есть и в посёлке Разумное. Пострадали один частный дом и одна хозпостройка. В Беловском сельском поселении разрушения получили один частный дом и один автомобиль, в Новосадовском — два частных домовладения и два автомобиля, в Тавровском — две хозпостройки, в Майском — восемь частных домов и один автомобиль, в Стрелецком — два частных домовладения, в посёлке Октябрьский — одна хозпостройка.
В Борисовском районе три дрона-камикадзе атаковали окраину хутора Лозовая Рудка.
В Грайворонском горокруге под миномётный обстрел попала окраина села Глотово — семь прилётов. Повреждены две линии электропередачи. Сейчас уже электроснабжение восстановлено.
По селу Замостье ВСУ был выпущен один миномётный снаряд. Незначительные повреждения имеются в двух частных домах. Оказались посечены забор и оконная рама. В одном из магазинов выбиты окна и посечён фасад. По окраине села Дроновка выпущен один миномётный снаряд, по окраине села Сподарюшино — 12 миномётных снарядов.
В Шебекинском ГО по Новой Таволжанке и Терезовке выпущено по четыре миномётных снаряда, по селу Середа — два. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Повреждён частный жилой дом: выбиты окна и посечён фасад. Под миномётный обстрел попало Красное — два прилёта зафиксировано. Пострадавших нет. Осколками снаряда повреждён автомобиль.