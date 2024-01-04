Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Разрушения

Зафиксированные повреждения в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки

4 января 2024, 08:25
Разрушения

В Белгородской области зафиксированы разрушения после атак за прошедшие сутки

В результате обстрелов Белгородской области были нанесены разрушения — множеству жилых домов, квартир и хозяйственных объектов. Также повреждены автомобили. Пострадавших нет.

В Белгороде в ходе обстрелов с использованием РЗСО «Ольха» были нанесены разрушения 20 частным жилым домам, 6 квартирам в 6 многоквартирных домах и 12 хозяйственным объектам. Также повреждено 13 автомобилей. Никто из белгородцев не пострадал.⠀

По селу Журавлёвка Белгородского района выпущено два артиллерийских снаряда и сброшено четыре взрывных устройства. Село Солнцевка атаковал дрона-камикадзе, село Нехотеевка — два дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Село Щетиновка атаковали девятью выстрелами из ручного противотанкового гранатомёта, восемью выстрелами из гранатомёта АГС-17, 11-ю осколочными гранатомётными выстрелами. Также обнаружено 300 патронов из пулемёта Калашникова. Пострадавших и разрушений нет.

Повреждения есть и в посёлке Разумное. Пострадали один частный дом и одна хозпостройка. В Беловском сельском поселении разрушения получили один частный дом и один автомобиль, в Новосадовском — два частных домовладения и два автомобиля, в Тавровском — две хозпостройки, в Майском — восемь частных домов и один автомобиль, в Стрелецком — два частных домовладения, в посёлке Октябрьский — одна хозпостройка.

В Борисовском районе три дрона-камикадзе атаковали окраину хутора Лозовая Рудка.

В Грайворонском горокруге под миномётный обстрел попала окраина села Глотово — семь прилётов. Повреждены две линии электропередачи. Сейчас уже электроснабжение восстановлено.

По селу Замостье ВСУ был выпущен один миномётный снаряд. Незначительные повреждения имеются в двух частных домах. Оказались посечены забор и оконная рама. В одном из магазинов выбиты окна и посечён фасад. По окраине села Дроновка выпущен один миномётный снаряд, по окраине села Сподарюшино — 12 миномётных снарядов.

В Шебекинском ГО по Новой Таволжанке и Терезовке выпущено по четыре миномётных снаряда, по селу Середа — два. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Повреждён частный жилой дом: выбиты окна и посечён фасад. Под миномётный обстрел попало Красное — два прилёта зафиксировано. Пострадавших нет. Осколками снаряда повреждён автомобиль.

Читайте также:
Последствия в Белгородской области после атаки ВСУ дронами, миномётами и РСЗОУдар ВСУ по центру Белгорода 30 декабря: что известно к этому часуВ Красном Шебкениского горокруга фиксируют прилёт: пострадавших нет, но возник пожар
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Стрелецкое#Новости Белгорода#Муром#Октябрьский#Красное#Белгород#Грайворонский горокруг#Журавлёвка#Татьяна Лукащева#Глотово#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Солнцевка#Лозовая Рудка#Терезовка
Подпишитесь
Родным пострадавших при обстреле 30 декабря белгородцев выплатят по 50 тысяч рублей
Сегодня, 11:25
На время ликвидации снаряда в Белгороде изменится маршрут автобусов
Сегодня, 08:30
Крупные торговые центры в Белгороде закроют ещё на один день в целях безопасности
Сегодня, 11:12
Два найденных в Белгороде боеприпаса взорвут на полигоне
Сегодня, 11:52
Самого маленького пациента среди раненых белгородцев транспортировали в Москву
Сегодня, 07:34
Сергачёв знает будущее, а в парке Белгорода качки-онанисты: главный стыд 2023 года
Вчера, 14:00