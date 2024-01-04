Зафиксированные повреждения в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки

Повреждения есть и в посёлке Разумное. Пострадали один частный дом и одна хозпостройка. В Беловском сельском поселении разрушения получили один частный дом и один автомобиль, в Новосадовском — два частных домовладения и два автомобиля, в Тавровском — две хозпостройки, в Майском — восемь частных домов и один автомобиль, в Стрелецком — два частных домовладения, в посёлке Октябрьский — одна хозпостройка.