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Журавлёвка

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Что происходит с белгородской Журавлёвкой и чем завершился скандал с «Гренадой»?
18 октября, 15:30
Ситуация в белгородской Журавлёвке: кому подконтрольна и что там происходит сейчас?
18 октября, 09:07
Гладков: Журавлёвка на сегодня находится под полным контролем ВС РФ
18 октября, 04:40
Директор белгородской школы получила благодарность от правительства РФ
Образование в Белгородской области после начала обстрелов очень осложнилось. Школы не просто перешли на дистант, но и были вынуждены организовать в своих стенах места для укрытий и пункты сбора помощи. За это директора учреждения в Журавлёвке наградило правительство РФ, сообщил ТАСС.
4 октября, 17:06
«Ситуация непростая»: Гладков опроверг факт захвата белгородского села ВСУ
10 сентября, 18:31
Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения
27 мая, 08:18
«Будем судиться»: белгородцы, бросившие родственников в ПВР, получили жёсткий ответ
29 апреля, 08:31
Можно ли возвращаться домой в белгородскую Козинку и сажать картошку?
18 апреля, 18:14
За сутки ВСУ обстреляли более 20 населённых белгородских пунктов
30 марта, 15:14
Артиллерия, миномёты, БПЛА: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
22 февраля целями для атак украинских военных стали Белгородский район, а также Шебекинский и Грайворонский городские округа, сообщил Вячеслав Гладков.
23 февраля, 07:42
«Во время войны кормили лучше»: белгородцы из Журавлёвки жалуются на условия в ПВР
Комментарий мужчина оставил под постом губернатора. Белгородец опубликовал видео, на котором показал порцию еды, выданную в гостинице «Амакс» на всех членов семьи. Мэрия Белгорода пообещала провести проверку.
6 февраля, 10:01
Владимир Путин наградил экс-главу белгородской приграничной Журавлёвки
Находясь на посту главы приграничной Журавлёвки Самойлова предупреждала людей об обстрелах и совершала подомовые обходы, рискуя жизнью. О награждении Анжелики Самойловой в Москве сообщили в пресс-службе регионального правительства.
17 января, 09:21
Зафиксированные повреждения в Белгородской области после обстрелов ВСУ за сутки
В результате обстрелов Белгородской области были нанесены разрушения — множеству жилых домов, квартир и хозяйственных объектов. Также повреждены автомобили. Пострадавших нет.
4 января, 08:25
2023
Экс-глава приграничной Журавлёвки Самойлова перешла на работу в Вейделевский район
Эту должность она будет занимать до тех пор, пока не проведут конкурс. Анжелика Самойлова ранее возглавляла администрацию Журавлёвского сельского поселения в Белгородском районе. Место главы Вейделевского района освободилось после того, как у силовиков к предыдущему начальнику появились вопросы.
27 декабря 2023, 08:55
Полицейские задержали подозреваемых в серии краж в белгородском приграничье
4 декабря 2023, 15:52
Из артиллерии и миномётов обстреливали Белгородскую область 2 декабря
Прилёты пришлись на пять приграничных районов региона. Обошлось без пострадавших и разрушений, говорится в ежедневной сводке губернатора.
3 декабря 2023, 08:01
Гладков заявил, что основная часть уехавших белгородцев вернулась домой
23 ноября 2023, 12:25
Пустота и несколько человек: как выглядит приграничная белгородская Журавлёвка
6 ноября 2023, 13:37
Что ждёт приграничную Журавлёвку после окончания СВО?
13 сентября 2023, 16:30
Трёхдневные выборы стартовали в Белгородской области
8 сентября 2023, 06:45

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