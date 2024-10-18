Журавлёвка

Директор белгородской школы получила благодарность от правительства РФ

Образование в Белгородской области после начала обстрелов очень осложнилось. Школы не просто перешли на дистант, но и были вынуждены организовать в своих стенах места для укрытий и пункты сбора помощи. За это директора учреждения в Журавлёвке наградило правительство РФ, сообщил ТАСС.