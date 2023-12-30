Последствия в Белгородской области после атаки ВСУ дронами, миномётами и РСЗО

По посёлку Уразово Валуйского горокруга, как писали ранее, было выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град». Пострадали 48 домов, 37 хозпостроек, магазин, один соцобъект и шесть автомобилей. Нарушенная электропередача восстановлена. В селе Новопетровка зафиксирован сброс осколочного боеприпаса. Пострадавших и разрушений нет.

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В Волоконовском районе обстреляли хутор Старый — пять миномётных снарядов и пять гранатомётных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

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Грайворонский горокруг, окраина хутора Байрак. По местности выпустили выпущено два миномётных снаряда. Три — по окраине села Сподарюшино, шесть — села Козинка. Пострадавших и разрушений нет.

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На территории прилежащей к селу Вязовое Краснояружского района фиксируется 15 прилётов при атаке. Посечены оказались забор, кровля и хозпостройка одного из домов. У территории села Прилесье — два прилёта, без последствий. Пострадавших в населённых пунктах нет.

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По Шебекино ВСУ нанесли шесть ударов артиллерийскими снарядами. Различные последствия и разрушения отмечены в пяти частных домах. По селу Муром ночью было выпущено семь миномётных снарядов, пять — по селу Середа, три — по Новой Таволжанке, два — по хутору Марьино, один — по Терезовке. Также два осколочных боеприпаса сброшено с беспилотника на хутор Балки, пострадавших и разрушений нет.