«Семья находилась на кухне»: по Уразово Валуйского ГО выпустили 12 ракет

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
После обхода посёлка в Валуйском горокруге, по которому выпущено более десятка снарядов из РСЗО «Град», выявлены многочисленные разрушения. Два дома получили сильные повреждения.
⠀
На кухне дома №46 по улице 9 Января при прилёте находилась семья, но никто из людей не пострадал, сообщил в социальных сетях Вячеслав Гладков после разговора с хозяином дома. Видимых повреждений несущих конструкций не выявлено, восстановление крыши жилого помещения начнут сегодня. Дополнительно проведут строительную экспертизу.
Большие повреждения получил дом №9 на улице Луговая. Здесь также проведут строительную экспертизу. Как сообщается, отошёл угол дома. Во время атаки дом пустовал, т. к. выставлен на продажу.
В 48 частных жилых домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Аналогичные повреждения получили местный магазин и один из соцобъектов. Ущерб нанесён 37 хозпостройкам, пострадали шесть транспортных средств и линия электропередачи. Сейчас электроснабжение в посёлке уже восстановлено.
«Поговорил с жильцами пострадавших домов. Администрации округа и поселка оказали своевременную помощь. Вместе с жильцами заклеили окна, чтобы уберечь тепло. Конечно, в новогодние праздники, не удастся организовать работу по изготовлению окон, поэтому установку начнем сразу после 8 января. А сегодня сделаем необходимые замеры. Это что касается окон. Все остальные работы уже с сегодняшнего дня строительные бригады начнут делать».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что вечером 29 декабря над Белгородом раздались звуки взрывов. Позже стало известно, что над городом сбито 13 ракет. В результате ночной атаки один белгородец погиб, а четверо других, включая ребёнка, получили ранения. Пострадали также несколько домов, два автомобиля и система водоснабжения города.