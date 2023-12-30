«Семья находилась на кухне»: по Уразово Валуйского ГО выпустили 12 ракет

После обхода посёлка в Валуйском горокруге, по которому выпущено более десятка снарядов из РСЗО «Град», выявлены многочисленные разрушения. Два дома получили сильные повреждения.

⠀

На кухне дома №46 по улице 9 Января при прилёте находилась семья, но никто из людей не пострадал, сообщил в социальных сетях Вячеслав Гладков после разговора с хозяином дома. Видимых повреждений несущих конструкций не выявлено, восстановление крыши жилого помещения начнут сегодня. Дополнительно проведут строительную экспертизу.