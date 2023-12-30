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Published Сегодня, 07:35

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Разрушения

«Семья находилась на кухне»: по Уразово Валуйского ГО выпустили 12 ракет

30 декабря 2023, 07:35
Фото: 1MI
Разрушения

По посёлку Уразово в Белгородской области ночью выпустили 12 снарядов

Продолжается утренний обход для выявления последствий атаки ВСУ. По посёлку Уразово выпущено 12 ракет. Имеются множественные повреждения. Два дома пострадали особенно сильно. Во время атаки в одном из них находились люди. Подробности с места рассказал Вячеслав Гладков.

После обхода посёлка в Валуйском горокруге, по которому выпущено более десятка снарядов из РСЗО «Град», выявлены многочисленные разрушения. Два дома получили сильные повреждения.

На кухне дома №46 по улице 9 Января при прилёте находилась семья, но никто из людей не пострадал, сообщил в социальных сетях Вячеслав Гладков после разговора с хозяином дома. Видимых повреждений несущих конструкций не выявлено, восстановление крыши жилого помещения начнут сегодня. Дополнительно проведут строительную экспертизу.

Большие повреждения получил дом №9 на улице Луговая. Здесь также проведут строительную экспертизу. Как сообщается, отошёл угол дома. Во время атаки дом пустовал, т. к. выставлен на продажу.

В 48 частных жилых домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Аналогичные повреждения получили местный магазин и один из соцобъектов. Ущерб нанесён 37 хозпостройкам, пострадали шесть транспортных средств и линия электропередачи. Сейчас электроснабжение в посёлке уже восстановлено.

«Поговорил с жильцами пострадавших домов. Администрации округа и поселка оказали своевременную помощь. Вместе с жильцами заклеили окна, чтобы уберечь тепло. Конечно, в новогодние праздники, не удастся организовать работу по изготовлению окон, поэтому установку начнем сразу после 8 января. А сегодня сделаем необходимые замеры. Это что касается окон. Все остальные работы уже с сегодняшнего дня строительные бригады начнут делать».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Разрушения в посёлке УразовоРазрушения в посёлке Уразово
Разрушения в посёлке УразовоРазрушения в посёлке Уразово
Разрушения в посёлке УразовоРазрушения в посёлке Уразово
Разрушения в посёлке УразовоРазрушения в посёлке Уразово
Разрушения в посёлке УразовоРазрушения в посёлке Уразово
Разрушения в посёлке Уразово
Фото: Социальные сети губернатору

Напомним, что вечером 29 декабря над Белгородом раздались звуки взрывов. Позже стало известно, что над городом сбито 13 ракет. В результате ночной атаки один белгородец погиб, а четверо других, включая ребёнка, получили ранения. Пострадали также несколько домов, два автомобиля и система водоснабжения города.

#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Ущерб#Семья#Электроснабжение#Белгород#Обстрел#Ракеты#Татьяна Лукащева#Линия электропередачи#Строительные бригады#Соцобъекты#Разрушения#Обстрел ВСУ#Хозпостройки
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