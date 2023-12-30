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Разрушения

16 домов, шесть хозпостроек и 14 авто: последствия после ночной атаки ВСУ в Белгороде

30 декабря 2023, 08:55
Фото: 1MI
Разрушения

В Белгороде зафиксированы разрушения после ночной атаки ВСУ с 29 на 30 декабря

В результате ночной атаки ВСУ в Белгороде повреждены 16 частных домов и шесть хозпостроек, а также 14 автомобилей. Восстановление повреждённых коммуникаций уже начато. Об этом сообщил губернатор Белгородской области

В Белгороде после ночной атаки ВСУ в ходе утреннего обхода разрушения зафиксированы в 16 частных домов и в шести хозпостройках. Повреждены 14 автомобилей. Обход на данный момент всё ещё продолжается.

К тому же на пяти участках имеются повреждения коммуникаций — водопровода и газопровода. Сейчас газоснабжение восстановлено. Что касается водоснабжения, то оно работает с резерва. К работам по восстановлению приступили.

Вечером 29 декабря в Белгороде были слышны взрывы. Позднее стало известно, что над городом сбито 13 ракет. В результате этой ночной атаки один белгородец погиб, а ещё четверо получили ранения. В числе пострадавших есть ребёнок.

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