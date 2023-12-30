16 домов, шесть хозпостроек и 14 авто: последствия после ночной атаки ВСУ в Белгороде

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Белгороде после ночной атаки ВСУ в ходе утреннего обхода разрушения зафиксированы в 16 частных домов и в шести хозпостройках. Повреждены 14 автомобилей. Обход на данный момент всё ещё продолжается.
К тому же на пяти участках имеются повреждения коммуникаций — водопровода и газопровода. Сейчас газоснабжение восстановлено. Что касается водоснабжения, то оно работает с резерва. К работам по восстановлению приступили.
Вечером 29 декабря в Белгороде были слышны взрывы. Позднее стало известно, что над городом сбито 13 ракет. В результате этой ночной атаки один белгородец погиб, а ещё четверо получили ранения. В числе пострадавших есть ребёнок.