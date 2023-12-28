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Беспилотники

Дроны-камикадзе взорвались под Белгородом

28 декабря 2023, 07:23
Фото: Midjourney
Беспилотники

По Белгородской области за день ударили более 50 раз

Под ударом 27 декабря были Белгородский, Волоконовский, Борисовский, Краснояружский районы, а также Грайворонский и Шебекинский горокруга. Несколько раз регион атаковали беспилотниками. Что известно об ударах, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 27 декабря несколько раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. Так, в Журавлёвке посадили один БПЛА и два дрона-камикадзе. Впоследствии они взорвались. Помимо этого, над селом в Белгородском районе с беспилотника сброшен осколочный боеприпас. Ещё один дрон-камикадзе накануне упал и взорвался в Терезовке в Шебекинском горокруге.

Под миномётный обстрел 27 декабря попала окраина хутора Старый. Здесь насчитали два прилёта. Ещё два снаряда выпустили по окраине грайворонской Дроновки. Восемь раз из миномёта обстреляли Щетиновку в Белгородском районе, десять раз — хутор Панков, четыре раза — Терезовку в Шебекинском горокруге.

Из артиллерии ВСУ ударили по Красному Хутору в Белгородском районе и Мурому в Шебекинском горокруге. Здесь насчитали один и пять прилётов соответственно.

Пять раз из гранатомёта накануне обстреляли Новую Таволжанку. Ещё два выстрела зафиксировано на окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе.

Краснояружский район накануне тоже был под обстрелом. На окраине Вязового насчитали три прилёта, на окраинах Поповки и Прилесья — четыре и семь прилётов соответственно.

В результате всех перечисленных атак пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет, заявил губернатор.

Сразу несколько белгородских сёл попали под обстрел, есть разрушения
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