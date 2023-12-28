Дроны-камикадзе взорвались под Белгородом

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
ВСУ 27 декабря несколько раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. Так, в Журавлёвке посадили один БПЛА и два дрона-камикадзе. Впоследствии они взорвались. Помимо этого, над селом в Белгородском районе с беспилотника сброшен осколочный боеприпас. Ещё один дрон-камикадзе накануне упал и взорвался в Терезовке в Шебекинском горокруге.
Под миномётный обстрел 27 декабря попала окраина хутора Старый. Здесь насчитали два прилёта. Ещё два снаряда выпустили по окраине грайворонской Дроновки. Восемь раз из миномёта обстреляли Щетиновку в Белгородском районе, десять раз — хутор Панков, четыре раза — Терезовку в Шебекинском горокруге.
Из артиллерии ВСУ ударили по Красному Хутору в Белгородском районе и Мурому в Шебекинском горокруге. Здесь насчитали один и пять прилётов соответственно.
Пять раз из гранатомёта накануне обстреляли Новую Таволжанку. Ещё два выстрела зафиксировано на окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе.
Краснояружский район накануне тоже был под обстрелом. На окраине Вязового насчитали три прилёта, на окраинах Поповки и Прилесья — четыре и семь прилётов соответственно.
В результате всех перечисленных атак пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет, заявил губернатор.