Дроны-камикадзе взорвались под Белгородом

ВСУ 27 декабря несколько раз атаковали Белгородскую область беспилотниками. Так, в Журавлёвке посадили один БПЛА и два дрона-камикадзе. Впоследствии они взорвались. Помимо этого, над селом в Белгородском районе с беспилотника сброшен осколочный боеприпас. Ещё один дрон-камикадзе накануне упал и взорвался в Терезовке в Шебекинском горокруге.