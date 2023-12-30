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Обстрел ВСУ

В Красном Шебкениского горокруга фиксируют прилёт: пострадавших нет, но возник пожар

30 декабря 2023, 14:10
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

При обстреле ВСУ на территории Шебекинского ГО возник пожар

Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа. Возник пожар. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Как сообщает официальная информация, пострадавших нет. В частном жилом секторе разрушений нет. Однако зафиксирован прилёт на территорию неработающего сельхозпредприятия. Возник пожар. Аварийные и оперативные службы работают на месте с очагом возгорания.

По информации МЧС, результатом нападения сил ВСУ на Белгород 30 декабря стала гибель девяти взрослых и одного ребёнка. Данные также показывают, что пострадали 45 человек, включая четверых детей. Пока что это единственный официальный источник информации о числе погибших и пострадавших.

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