В Красном Шебкениского горокруга фиксируют прилёт: пострадавших нет, но возник пожар

По информации МЧС, результатом нападения сил ВСУ на Белгород 30 декабря стала гибель девяти взрослых и одного ребёнка. Данные также показывают, что пострадали 45 человек, включая четверых детей. Пока что это единственный официальный источник информации о числе погибших и пострадавших.