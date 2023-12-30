В Красном Шебкениского горокруга фиксируют прилёт: пострадавших нет, но возник пожар

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Как сообщает официальная информация, пострадавших нет. В частном жилом секторе разрушений нет. Однако зафиксирован прилёт на территорию неработающего сельхозпредприятия. Возник пожар. Аварийные и оперативные службы работают на месте с очагом возгорания.
По информации МЧС, результатом нападения сил ВСУ на Белгород 30 декабря стала гибель девяти взрослых и одного ребёнка. Данные также показывают, что пострадали 45 человек, включая четверых детей. Пока что это единственный официальный источник информации о числе погибших и пострадавших.