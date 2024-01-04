Крупные торговые центры в Белгороде закроют ещё на один день в целях безопасности

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Три крупных торговых центра в Белгороде останутся закрытыми ещё на один день. Речь идёт о «Рио», «Сити Молл Белгородский» и «МегаГринн».
Об этом рассказал глава администрации города Валентин Демидов. Ранее договаривались о приостановке работы ТРЦ на 3 и 4 января.
Напомним, приостановили свою работу в новогодние каникулы белгородская филармония, драмтеатр, зоопарк и другие организации.
Город продолжают приводить в порядок после обстрелов ВСУ 30 декабря, 2 и 3 января.
В предпоследний день 2023 года во время взрывов в центре Белгорода погибло 25 человек, ещё 109 получили ранения. 25 раненых отправили самолётом на лечение в Москву. 4 января туда же отправилась ещё одна девочка с тяжёлыми ранениями.
Семьям погибших выплатят по 3 млн рублей. Раненым, здоровью которых нанесён средний или тяжкий ущерб, — по 500 тысяч рублей.