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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

ТРЦ не будут работать в Белгороде

Крупные торговые центры в Белгороде закроют ещё на один день в целях безопасности

4 января 2024, 11:12
Фото: Midjourney
ТРЦ не будут работать в Белгороде

В Белгороде ещё на день закроют крупные торговые центры

С руководством ТРЦ договорились о приостановке деятельности и на 5 января, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Три крупных торговых центра в Белгороде останутся закрытыми ещё на один день. Речь идёт о «Рио», «Сити Молл Белгородский» и «МегаГринн».

Об этом рассказал глава администрации города Валентин Демидов. Ранее договаривались о приостановке работы ТРЦ на 3 и 4 января.

Напомним, приостановили свою работу в новогодние каникулы белгородская филармония, драмтеатр, зоопарк и другие организации.

Город продолжают приводить в порядок после обстрелов ВСУ 30 декабря, 2 и 3 января.

В предпоследний день 2023 года во время взрывов в центре Белгорода погибло 25 человек, ещё 109 получили ранения. 25 раненых отправили самолётом на лечение в Москву. 4 января туда же отправилась ещё одна девочка с тяжёлыми ранениями.

Семьям погибших выплатят по 3 млн рублей. Раненым, здоровью которых нанесён средний или тяжкий ущерб, — по 500 тысяч рублей.

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