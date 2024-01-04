Крупные торговые центры в Белгороде закроют ещё на один день в целях безопасности

В предпоследний день 2023 года во время взрывов в центре Белгорода погибло 25 человек, ещё 109 получили ранения. 25 раненых отправили самолётом на лечение в Москву. 4 января туда же отправилась ещё одна девочка с тяжёлыми ранениями.