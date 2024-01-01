Родственники погибших при обстреле Белгорода получат по 3 млн рублей

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 18:00
В Белгороде провели заседание оперативного штаба по вопросам восстановления города после атаки ВСУ 30 декабря и выплат компенсаций.
Начали формировать списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших выплатят по 3 млн рублей. 500 тысяч получат раненые, состоянию здоровья которых нанесён средний или тяжкий вред. Для этого потребуется заключение врачей.
Такие же суммы выплачивают родным погибших в зоне СВО. Те же 500 тысяч рублей получают за ранения и военные.
Завершили замеры оконных проёмов и балконов в пострадавшем жилом фонде города. На 1 января повреждения выявили в 457 квартирах 60 МКД и в 12 частных домах. Окна начнут устанавливать 3 января. К этому времени производители должны обеспечить нужный объём.
На социальных и коммерческих объектах замеры ещё не проводили. Работы начнутся со 2 января. В первую очередь отремонтируют детские сады и школы. Финансирование и оплату работ обеспечит правительство области.