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Published Сегодня, 17:58

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обстрел Белгорода

Родственники погибших при обстреле Белгорода получат по 3 млн рублей

1 января 2024, 17:58
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода
За ранения, после которых здоровью нанесён средний и тяжкий вред, будут выплачивать 500 тысяч рублей, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

В Белгороде провели заседание оперативного штаба по вопросам восстановления города после атаки ВСУ 30 декабря и выплат компенсаций.

Начали формировать списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших выплатят по 3 млн рублей. 500 тысяч получат раненые, состоянию здоровья которых нанесён средний или тяжкий вред. Для этого потребуется заключение врачей.

Такие же суммы выплачивают родным погибших в зоне СВО. Те же 500 тысяч рублей получают за ранения и военные.

Завершили замеры оконных проёмов и балконов в пострадавшем жилом фонде города. На 1 января повреждения выявили в 457 квартирах 60 МКД и в 12 частных домах. Окна начнут устанавливать 3 января. К этому времени производители должны обеспечить нужный объём.

На социальных и коммерческих объектах замеры ещё не проводили. Работы начнутся со 2 января. В первую очередь отремонтируют детские сады и школы. Финансирование и оплату работ обеспечит правительство области.

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