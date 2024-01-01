Родственники погибших при обстреле Белгорода получат по 3 млн рублей

Завершили замеры оконных проёмов и балконов в пострадавшем жилом фонде города. На 1 января повреждения выявили в 457 квартирах 60 МКД и в 12 частных домах. Окна начнут устанавливать 3 января. К этому времени производители должны обеспечить нужный объём.