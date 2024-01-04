Однако не везде: в Белгородской области продлят каникулы, а сессии пройдут онлайн

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Школьные каникулы продлят с 9 по 19 января продлят не везде. Решение касается следующих муниципалитетов:
Детские сады в тех же административных образованиях будут работать в режиме дежурных групп. В дежурных группах в первую очередь предоставят места детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. ⠀ ️
В техникумах и ВУЗах, которые располагаются в этих муниципалитетах, сессию рекомендуется провести в дистанционном формате, а при необходимости — также продлить каникулы. ⠀
В учреждениях допобразования (школах искусств, спортивных секциях и т. п.) требуется сохранить только дистанционную форму обучения до 19 января. ⠀
Следующее собрание штаба пройдёт 16 января. Решение примут в зависимости от оперативной ситуации.