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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Обучение

Однако не везде: в Белгородской области продлят каникулы, а сессии пройдут онлайн

4 января 2024, 13:35
Фото: 1MI
Обучение

Белгородский оперштаб провёл досрочное собрание по безопасности обучения детей

Сегодня в Белгороде провели досрочное заседание оперативного штаба Белгородской области. До этого его планировалось провести только 8 января. Так, каникулы в некоторых учебных заведениях будут продлены до 19 января, а в техникумах и ВУЗах сессии рекомендуют провести в дистанционном формате.

Школьные каникулы продлят с 9 по 19 января продлят не везде. Решение касается следующих муниципалитетов:

  • город Белгород;
  • Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы;
  • Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа;
  • два населённых пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка. ⠀

Детские сады в тех же административных образованиях будут работать в режиме дежурных групп. В дежурных группах в первую очередь предоставят места детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла. ⠀ ️

В техникумах и ВУЗах, которые располагаются в этих муниципалитетах, сессию рекомендуется провести в дистанционном формате, а при необходимости — также продлить каникулы. ⠀

В учреждениях допобразования (школах искусств, спортивных секциях и т. п.) требуется сохранить только дистанционную форму обучения до 19 января. ⠀

Следующее собрание штаба пройдёт 16 января. Решение примут в зависимости от оперативной ситуации.

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