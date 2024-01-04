Однако не везде: в Белгородской области продлят каникулы, а сессии пройдут онлайн

Белгородский оперштаб провёл досрочное собрание по безопасности обучения детей

Сегодня в Белгороде провели досрочное заседание оперативного штаба Белгородской области. До этого его планировалось провести только 8 января. Так, каникулы в некоторых учебных заведениях будут продлены до 19 января, а в техникумах и ВУЗах сессии рекомендуют провести в дистанционном формате.