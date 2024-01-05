92 квартиры пострадали в Белгороде в результате ночного обстрела

Пострадавший житель есть и в Краснояружском районе — там в селе Демидовка на мину наехал экскаватор, рабочий получил осколочные ранения лица и контузию, его тоже доставили в больницу Белгорода. В этом же муниципалитете было пять прилётов из артиллерии по посёлку Прилесье — обошлось без последствий.