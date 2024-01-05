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Повреждённые автомобили в Белгороде

92 квартиры пострадали в Белгороде в результате ночного обстрела

5 января 2024, 08:40
Фото: t.me/v_v_demidov
Повреждённые автомобили в Белгороде

ВСУ за сутки обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области

Свежую сводку по обстрелам со стороны Украины за сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков. Ранены жители Белгорода и Краснояружского района.
Сюжет
Пво

В Белгороде в результате ночного обстрела получили ранения два человека. Одного белгородца прооперировали, сейчас врачи горбольницы №2 оказывают им всю необходимую помощь. Повреждения получили 92 квартиры в МКД, один частный дом и 31 автомобиль. Как сообщил мэр Валентин Демидов, владельцев 25 машин уже установили.

Пострадавший житель есть и в Краснояружском районе — там в селе Демидовка на мину наехал экскаватор, рабочий получил осколочные ранения лица и контузию, его тоже доставили в больницу Белгорода. В этом же муниципалитете было пять прилётов из артиллерии по посёлку Прилесье — обошлось без последствий.

В Белгородском районе с беспилотника сбросили взрывчатку на МАПП «Нехотеевка», обошлось без последствий. А в Разумном повреждения получили три частных и три многоквартирных дома, а также одно авто.

По два миномётных прилёта было в волоконовском хуторе Старый и грайворонском селе Сподарюшино. В Шебекинском горокруге выпустили четыре снаряда по Новой Таволжанке и сбросили два осколочных боеприпаса в Муроме. Пострадавших и разрушений во всех этих населённых пунктах нет.

Напомним, этой ночью областную столицу атаковали 10 украинских ракет «Ольха». Их сбило ПВО, осколки упали во дворы жилых домов. А за прошлые сутки ВСУ обстреляли пять муниципалитетов, в Белгородском районе под обстрел попало более десяти населённых пунктов.

Над Белгородом сбили 10 ракет: есть последствия и пострадавшие
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