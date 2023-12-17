Стрельба на белгородской границе, открытие ёлок и победа в Суперкубке: итоги дня

Накануне Дед Мороз зажёг ёлку на Соборной площади в Белгороде. Появился в областном центре он эффектно — спустившись с крыши Белгородстата на санях с фейерверками. А вот в Старом Осколе дедушка решил не заморачиваться и просто поехал открывать ёлку на санях с хаски в упряжке. До этого новогодний волшебник успел прокатиться на машине ДПС с мигалками, поздравить жителей города в трамвае, посетить выставку в подземке и сфотографироваться со всеми желающими.