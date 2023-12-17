Стрельба на белгородской границе, открытие ёлок и победа в Суперкубке: итоги дня

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Накануне Дед Мороз зажёг ёлку на Соборной площади в Белгороде. Появился в областном центре он эффектно — спустившись с крыши Белгородстата на санях с фейерверками. А вот в Старом Осколе дедушка решил не заморачиваться и просто поехал открывать ёлку на санях с хаски в упряжке. До этого новогодний волшебник успел прокатиться на машине ДПС с мигалками, поздравить жителей города в трамвае, посетить выставку в подземке и сфотографироваться со всеми желающими.
А на белгородскую набережную «Берега» Дед Мороз со Снегурочкой приехали на квадроцикле. Волшебник впервые открыл площадку «Новогодние берега» в новом парке на левом берегу Северского Донца. Вместо хороводов на открытии белгородцы танцевали вокруг ёлки ламбаду.
В начале дня губернатор сообщил об обстрелах за последние сутки. За 16 декабря Белгородскую область обстреляли 58 раз. Под огонь ВСУ попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Грайворонский и Шебекинский горокруга. В последнем муниципалитете пострадал мужчина — у него осколочные ранения рук и ног, а на ферме погибло 12 коров.
Далее в МЧС сообщили об обстреле села Теребрено Краснояружского района, и по информации от Вячеслава Гладкова на окраине села проходил стрелковый бой. Подробности по нему пока неизвестны. В нескольких сёлах была повреждена ЛЭП, спецслужбы ждали согласования с минобороны РФ, чтобы ликвидировать последствия обстрела. Также в Сети появились кадры предположительно с места стрельбы: там поднялся столб дыма, а на видео слышны звуки выстрелов.
Позже вечером губернатор сообщил, что пострадавших среди мирных жителей в селе Теребрено нет. Повреждения получил один частный дом, беседка, линии электро- и газоснабжения. Последними уже занимаются аварийные службы, а подомовой обход продолжат в светлое время суток.
В Архангельске прошёл Суперкубок России по баскетболу 3×3 среди глухих спортсменов. Участвовали 12 женских и 8 мужских команд. Среди них были белгородцы-воспитанники Центра адаптивных видов спорта «Вершина».
В мужских матчах участвовало две команды региона, одна из них выбыла в групповом турнире, другая — проиграла московской команде в финале. При этом шебекинца Александра Петрова признали лучшим нападающим турнира.
Женская «Вершина» сначала победила питерскую, затем челябинскую и луганскую команды. В полуфинале белгородки вели матч с «Зеленоградом», где вышли вперёд со счётом 10:9. Команде принёс победу решающий бросок Софии Сусловой.
В финале белгородские баскетболистки встретились с командой «Монстры» из Москвы. Обе команды потеряли по одному игроку — от «Вершины» Светлана Зеленская травмировала колено, — и все 20 минут игра шла без замен. В итоге белгородки победили со счётом 17:13. Девять очков смогла набрать оскольчанка Анна Кочан. Её признали самым ценным игроком Суперкубка.