Ремонтировать нельзя, ездить можно: что делать с пострадавшим авто в Белгороде?

Губернатор Гладков напомнил, что автомобили, которые получили сильные повреждения или полностью сгорели, перевозят на спецстоянку. Уточнить информацию по ним можно по номеру 8 (4722) 554 184 круглосуточно. Горячая линия для решения других вопросов по восстановлению машин работает с 9:00 до 18:00 по телефону 8-919-430-69-96.