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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Повреждённый автомобиль в Белгороде

Ремонтировать нельзя, ездить можно: что делать с пострадавшим авто в Белгороде?

5 января 2024, 12:50
Фото: t.me/vvgladkov
Повреждённый автомобиль в Белгороде

Белгородские власти рекомендуют не ремонтировать автомобили до экспертизы

Губернатор области и мэр Белгорода рассказали об алгоритме действий в случае, если ваш автомобиль был повреждён в результате обстрела со стороны Украины.

С 29 декабря в результате ракетных обстрелов ВСУ в Белгороде повреждено более 230 автомобилей, включая 31 авто, пострадавшее в ночь на 5 января из-за падения обломков снарядов «Ольхи». Около 100 владельцев властям уже удалось установить.

Губернатор Гладков напомнил, что автомобили, которые получили сильные повреждения или полностью сгорели, перевозят на спецстоянку. Уточнить информацию по ним можно по номеру 8 (4722) 554 184 круглосуточно. Горячая линия для решения других вопросов по восстановлению машин работает с 9:00 до 18:00 по телефону 8-919-430-69-96.

Кроме того, глава региона отметил, что самостоятельно ремонтировать автомобиль до экспертизы не нужно, но если характер повреждений позволяет, то можно на нём ездить.

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