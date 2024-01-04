573 квартиры и 64 дома повреждены при обстрелах Белгорода с 29 декабря

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
С ночного обстрела 29 декабря в Белгороде повреждения зафиксировали в 573 квартирах 78 МКД и 64 частных домах. По восьми домам требуется дополнительная экспертиза.
Сейчас в Белгороде работает 14 подрядных организаций, 170 человек занимаются установкой окон. Губернатор поручил усилить бригады монтажников. Установить окна должны до 12 января.
Кровлю планируется восстановить до 22 января, а внутреннюю отделку должны завершить до 2 февраля.
Что касается восстановления социальных и административных объектов, то в настоящий момент в 23 зданиях провели замеры оконных конструкций, также параллельно идёт демонтаж повреждённых конструкций.
До 12 января восстановим все окна, за исключением лицея №9 и Центра народного творчества, потому что там оконные блоки нестандартные, срок изготовления более длительный, но до 17 марта должны все завершить.
Вячеслав Гладков
Подрядчики уже приступили к фасадным работам, до 22 января работы должны завершить, за исключением — лицея №9 и филиала ВГТРК, так как погодные условия не позволяют проводить часть работ, сообщил губернатор.