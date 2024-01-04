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573 квартиры и 64 дома повреждены при обстрелах Белгорода с 29 декабря

573 квартиры и 64 дома повреждены при обстрелах Белгорода с 29 декабря

4 января 2024, 16:53
Фото: Bel.ru
В Белгороде прошло оперативное совещание по восстановительным работам. Окна должны установить до 12 января, кровлю обещают восстановить до 22 января. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

С ночного обстрела 29 декабря в Белгороде повреждения зафиксировали в 573 квартирах 78 МКД и 64 частных домах. По восьми домам требуется дополнительная экспертиза.

Сейчас в Белгороде работает 14 подрядных организаций, 170 человек занимаются установкой окон. Губернатор поручил усилить бригады монтажников. Установить окна должны до 12 января.

Кровлю планируется восстановить до 22 января, а внутреннюю отделку должны завершить до 2 февраля.

Что касается восстановления социальных и административных объектов, то в настоящий момент в 23 зданиях провели замеры оконных конструкций, также параллельно идёт демонтаж повреждённых конструкций.

До 12 января восстановим все окна, за исключением лицея №9 и Центра народного творчества, потому что там оконные блоки нестандартные, срок изготовления более длительный, но до 17 марта должны все завершить.
Вячеслав Гладков

Подрядчики уже приступили к фасадным работам, до 22 января работы должны завершить, за исключением — лицея №9 и филиала ВГТРК, так как погодные условия не позволяют проводить часть работ, сообщил губернатор.

Что известно о ходе восстановительных работ в Белгороде на сегодня
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