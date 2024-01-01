Почти 200 автомобилей повреждены при атаке ВСУ на Белгород 29 и 30 декабря

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
При атаке на Белгород 30 декабря в результате взрывов повреждения получили 166 автомобилей. Ещё 30 повреждены при обстреле ночью накануне.
Власти установили почти всех владельцев машин — осталось найти ещё двоих. Эксперты оценят повреждения, после чего специалисты приступят к восстановлению. 37 машин перевезли на спецстоянку.
Вопросы по попавшим под обстрел авто можно задать по телефонам на прикреплённом изображении.
Число погибших при обстреле Белгорода 30 декабря выросло до 25 человек. 1 января в больнице скончалась девочка четырёх лет. Также нашлись ещё двое пострадавших — их число на данный момент достигло 109.