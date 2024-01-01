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обстрел Белгорода

Почти 200 автомобилей повреждены при атаке ВСУ на Белгород 29 и 30 декабря

1 января 2024, 17:14
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода
Почти всех владельцев на данный момент установили, скоро эксперты приступят к оценке ущерба, сообщил мэр Валентин Демидов.

При атаке на Белгород 30 декабря в результате взрывов повреждения получили 166 автомобилей. Ещё 30 повреждены при обстреле ночью накануне.

Власти установили почти всех владельцев машин — осталось найти ещё двоих. Эксперты оценят повреждения, после чего специалисты приступят к восстановлению. 37 машин перевезли на спецстоянку.

Вопросы по попавшим под обстрел авто можно задать по телефонам на прикреплённом изображении.

Число погибших при обстреле Белгорода 30 декабря выросло до 25 человек. 1 января в больнице скончалась девочка четырёх лет. Также нашлись ещё двое пострадавших — их число на данный момент достигло 109.

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