Новая атака ВСУ и высказывание Путина о событиях в Белгороде: итоги 1 января

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1 января 2024 года посёлок Красное в Шебекинском горокруге целый день находился под обстрелом ВСУ. Никто не пострадал. Однако есть разрушения. В одном частном доме пробита крыша, посечён фасад и выбиты окна. Также один снаряд прилетел на территорию школы.
В ходе повторного обстрела населённого пункта повредились линии электропередачи. Под отключение попадали абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка.
Затем ВСУ выпустили ещё три снаряда по посёлку. Один из них угодил прямо в жилой дом, а именно в комнату, где был ребёнок. Он чудом остался жив.
В Сети распространялась информация о минировании «лепестками» улиц Белгорода. Данные прокомментировал мэр областного центра Валентин Демидов, отметив, что это фейк. Он добавил, что в Белгороде усилили контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях, круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств. Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало.
Президент России Владимир Путин дал первую публичную оценку обстрела Белгорода 30 декабря. Он отметил, что произошедшее в областном центре, — это теракт. Глава государства добавил, что под прикрытием двух ракет ВСУ ударили из систем залпового огня (РСЗО) прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом. Это целенаправленный удар по гражданскому населению. Это теракт.