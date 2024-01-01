Новая атака ВСУ и высказывание Путина о событиях в Белгороде: итоги 1 января

Президент России Владимир Путин дал первую публичную оценку обстрела Белгорода 30 декабря. Он отметил, что произошедшее в областном центре, — это теракт. Глава государства добавил, что под прикрытием двух ракет ВСУ ударили из систем залпового огня (РСЗО) прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом. Это целенаправленный удар по гражданскому населению. Это теракт.