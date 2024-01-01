Гибель мирного жителя и многочисленные повреждения: итоги обстрелов 31 декабря

Под огнём был хутор Церковный. ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд. Также под атакой было село Устинка. По населённому пункту выпустили пять артиллерийских снарядов. Ещё 15 гранатомётных выстрелов выпустили по селу Красный Хутор. По селу Наумовка — два артиллерийских выстрела и 49 гранатомётных выстрелов, по селу Щетиновка — четыре артснаряда и 29 гранатомётных выстрелов.