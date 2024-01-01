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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

При обстреле Белгородской области погиб мирный житель

Гибель мирного жителя и многочисленные повреждения: итоги обстрелов 31 декабря

1 января 2024, 09:56
Фото: 1MI

При обстреле Белгородской области погиб мирный житель

Информацией о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за 31 декабря поделился глава региона Вячеслав Гладков. Среди последствий — гибель мирного жителя и многочисленные повреждения.

Белгородский район

Под огнём был хутор Церковный. ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд. Также под атакой было село Устинка. По населённому пункту выпустили пять артиллерийских снарядов. Ещё 15 гранатомётных выстрелов выпустили по селу Красный Хутор. По селу Наумовка — два артиллерийских выстрела и 49 гранатомётных выстрелов, по селу Щетиновка — четыре артснаряда и 29 гранатомётных выстрелов.

В селе Солнцевка средства радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА без детонации. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район

На окраине села Цаповка средства радиоэлектронной борьбы посадили БВС копирного типа со взрывным устройством. Взрывное устройство не сдетонировало. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

По окраине хутора Старый ВСУ выпустили два миномётных снаряда. Глава региона отметил, что никто не пострадал. Также нет разрушений. В муниципалитете атаковал противник с помощью дрона окраину села Тишанка. В итоге повреждения получил инфраструктурный объект связи. Но обошлось без пострадавших.

Грайворонский горокруг

По окраине села Мокрая Орловка выпустили шесть миномётных снарядов, по окраине села Сподарюшино — 33 снаряда, а по селу Пороз — пять миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Краснояружский район

Под артобстрел попало село Илек-Пеньковка. Пострадавших нет, но снаряд прилетел в частный дом. Там выбило окна, посекло фасад и забор. Повреждения получили газопровод и одна машина.

Под артобстрел попало и село Теребрено. Всего было зафиксировано пять нарядов. Прилёт повредил крышу и фасад частного дома и газовую трубу во дворе.

Шебекинский горокруг

По городу Шебекино выпустили шесть миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 12, по селу Муром — два. А по селу Середа и хутору Мухин — шесть и семь миномётных снарядов соответственно. Однако пострадавших и разрушений нет.

Также под миномётным обстрелом был посёлок Красное. Всего зафиксировали четыре прилёта. Погиб один мирный житель. Ещё одна женщина получила ранения. Её доставили в больницу. Повреждения зафиксировали в магазине. Пострадала линия электропередачи.

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#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Повреждения#ВСУ#Дрон#Обстрелы#БПЛА#Гибель мирного жителя
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