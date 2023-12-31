В Белгороде прошло заседание оперштаба по последствиям обстрела: что решили?

В Белгороде завершилось заседание оперативного штаба по итогам вчерашнего обстрела



Вы спрашивали, куда можно направлять деньги на помощь пострадавшим, чтобы не попасться мошенникам.



Вот реквизиты Белгородского фонда поддержки военнослужащих и их семей. Деньги пойдут на помощь семьям раненых и погибших, рассказал Вячеслав Гладков.

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ИНН 3100008070/КПП 310001001

Р/с № 40701810607000000246

БИК 041403633

Банк БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК

Корр. Счёт 30101.810.1.00000000633

ОГРН 1223100013476