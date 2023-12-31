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Published Сегодня, 15:10

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Updated Сегодня, 15:12

обстрел Белгорода

В Белгороде прошло заседание оперштаба по последствиям обстрела: что решили?

31 декабря 2023, 15:10
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода

В Белгороде приняли ряд решений по обстрелу на заседании оперштаба

В областном центре завершилось заседание оперативного штаба, на котором приняли несколько решений — о восстановлении домов и документов, о том, куда можно направить помощь пострадавшим, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
МЧС

Родителей раненных при обстреле Белгорода детей тоже отправили в Москву спецбортом МЧС

В столичных клиниках лечение получат шестеро пострадавших детей. Их родителям обеспечат жильё недалеко от медицинских центров.

Сгоревшие документы в УМВД обещают восстановить в ускоренном режиме

По вопросам оперативного восстановления утраченных паспортов можно обратиться по телефону 8-999-421-67-49 — УМВД России по Белгородской области.

В случае необходимости восстановления документов на автомобиль и водительских удостоверений — обращаться в дежурную часть региональной Госавтоинспекции, телефон круглосуточный: (4722) 352-832.

Со 2 января подрядчики начнут изготавливать и устанавливать окна в жилом фонде Белгорода. Начнутся ремонтные работы и на повреждённых фасадах

Также власти начали работу с коммерческими организациями, чьи здания пострадали. Пока формулировка такая: «С каждым собственником будем работать в отдельном порядке. Обязательно поможем вернуть былой облик центру нашего города».

В Белгороде завершилось заседание оперативного штаба по итогам вчерашнего обстрела

Вы спрашивали, куда можно направлять деньги на помощь пострадавшим, чтобы не попасться мошенникам.

Вот реквизиты Белгородского фонда поддержки военнослужащих и их семей. Деньги пойдут на помощь семьям раненых и погибших, рассказал Вячеслав Гладков.

ИНН 3100008070/КПП 310001001
Р/с № 40701810607000000246
БИК 041403633
Банк БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК
Корр. Счёт 30101.810.1.00000000633
ОГРН 1223100013476

Все публикации по теме собраны в сюжете Бел.Ру.

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