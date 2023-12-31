В Белгороде прошло заседание оперштаба по последствиям обстрела: что решили?

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Родителей раненных при обстреле Белгорода детей тоже отправили в Москву спецбортом МЧС
В столичных клиниках лечение получат шестеро пострадавших детей. Их родителям обеспечат жильё недалеко от медицинских центров.
Сгоревшие документы в УМВД обещают восстановить в ускоренном режиме
По вопросам оперативного восстановления утраченных паспортов можно обратиться по телефону 8-999-421-67-49 — УМВД России по Белгородской области.
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В случае необходимости восстановления документов на автомобиль и водительских удостоверений — обращаться в дежурную часть региональной Госавтоинспекции, телефон круглосуточный: (4722) 352-832.
Со 2 января подрядчики начнут изготавливать и устанавливать окна в жилом фонде Белгорода. Начнутся ремонтные работы и на повреждённых фасадах
Также власти начали работу с коммерческими организациями, чьи здания пострадали. Пока формулировка такая: «С каждым собственником будем работать в отдельном порядке. Обязательно поможем вернуть былой облик центру нашего города».
В Белгороде завершилось заседание оперативного штаба по итогам вчерашнего обстрела
Вы спрашивали, куда можно направлять деньги на помощь пострадавшим, чтобы не попасться мошенникам.
Вот реквизиты Белгородского фонда поддержки военнослужащих и их семей. Деньги пойдут на помощь семьям раненых и погибших, рассказал Вячеслав Гладков.
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