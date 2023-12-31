СМИ: Зеленский лично дал приказ о массовом обстреле Белгорода

Удар по Белгороду нанесли днём в субботу. В Минобороны сообщали, что ПВО перехватила ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Но несколько реактивных снарядов и кассеты из ракет «Ольха» упали в центре Белгорода.