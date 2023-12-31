Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

обстрел Белгорода

СМИ: Зеленский лично дал приказ о массовом обстреле Белгорода

31 декабря 2023, 13:55
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода
Начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ о массированном ударе по Белгороду лично от Владимира Зеленского, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сюжет
Дети

В Telegram-канале телеканала сообщается, что президент Украины лично отдал приказ главе управления разведки Украине о массированном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

Также сообщается, что исполнителем теракта стали участники нацбатальона «Кракен».

Удар по Белгороду нанесли днём в субботу. В Минобороны сообщали, что ПВО перехватила ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Но несколько реактивных снарядов и кассеты из ракет «Ольха» упали в центре Белгорода.

В военном ведомстве пояснили, что в случае прямого попадания боеприпасов «Ольха» по городу жертв было бы значительно больше.

В результате ракетной атаки в Белгороде погибли 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Жертвы среди детей были в том числе на Соборной площади.

Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. 25 транспортабельных тяжело пострадавших отправили самолётом на лечение в московские клиники. В их числе шестеро детей.

Всё о событиях 30 декабря в Белгороде и их последствиях читайте в сюжете Бел.Ру.

Мужчина погиб в магазине при обстреле белгородского приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
Ракетная опасность! Белгородцам второй раз за день сообщили о возможности обстрелаПри обстреле Белгорода погиб студент университетаЕщё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря
#Евгений Грицков#Дети#Украина#Сми#Пво#Погибшие#Раненые#Белгород#Минобороны#ВСУ#Зеленский#Кракен#Ольха#Vampire#Реактивные снаряды#Ракетная атака
Подпишитесь
Страшный Новый год: как прошёл последний день 2023-го в Белгороде
Сегодня, 15:54
Мужчина погиб в магазине при обстреле белгородского приграничья
Сегодня, 12:54
Ещё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря
Сегодня, 08:04
В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 09:16
В Белгороде прошло заседание оперштаба по последствиям обстрела: что решили?
Сегодня, 15:10
Офицер Следственного комитета РФ погиб при ракетной атаке на Белгород 30 декабря
Сегодня, 09:40