СМИ: Зеленский лично дал приказ о массовом обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Telegram-канале телеканала сообщается, что президент Украины лично отдал приказ главе управления разведки Украине о массированном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
Также сообщается, что исполнителем теракта стали участники нацбатальона «Кракен».
Удар по Белгороду нанесли днём в субботу. В Минобороны сообщали, что ПВО перехватила ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Но несколько реактивных снарядов и кассеты из ракет «Ольха» упали в центре Белгорода.
В военном ведомстве пояснили, что в случае прямого попадания боеприпасов «Ольха» по городу жертв было бы значительно больше.
В результате ракетной атаки в Белгороде погибли 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Жертвы среди детей были в том числе на Соборной площади.
Ранения разной степени тяжести получили 108 человек. 25 транспортабельных тяжело пострадавших отправили самолётом на лечение в московские клиники. В их числе шестеро детей.
Всё о событиях 30 декабря в Белгороде и их последствиях читайте в сюжете Бел.Ру.