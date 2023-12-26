Андросов без мандата, долги Халаимова и отец — участник СВО: итоги дня по-белгородски

20 декабря офис турфирмы Халаимова в Белгороде опечатала полиция. Как сообщалось, предприниматель замешан в скандальной истории с продажей туров. Дело в том, что белгородцы начали массово жаловаться на туроператора, который не вернул им деньги. В число потерпевших вошли жители не только Белгородской области, но и соседних регионов, а также Подмосковья.