Андросов без мандата, долги Халаимова и отец — участник СВО: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Задержанного бывшего генерального директора цемзавода Эдуарда Андросова лишили депутатского мандата. Он перестал быть депутатом горсовета Белгорода.
Сегодня стало известно, что депутаты горсовета рассмотрели вопрос об отставке депутата по одномандатному избирательному округу №14. При этом он написал заявление об уходе по собственному желанию от 5 декабря 2023 года.
Отставку Андросова члены горсовета поддержали. Более того, его исключили из состава постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике, а также из состава списка фракции партии «Единая Россия» в городском совете.
Ранее сообщалось, что директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали по подозрению в даче взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранта обвиняют в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Следствие считает, что 30 ноября 2023 года Андросов передал должностному лицу Росприроднадзора взятку в 500 тыс. рублей. Экс-руководитель предприятия хотел избежать административной ответственности и получить покровительство при дальнейших проверках.
Стало известно, что клиенты белгородского туроператора Халаимова потерпели ущерб на 6 млн рублей. В правоохранительные органы поступило около 120 заявлений на Александра Халаимова за то, что он продал путёвки, но договорённости отметил, а потраченные деньги не вернул.
Точную сумму назвали в белгородском УМВД. Также сообщалось, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
20 декабря офис турфирмы Халаимова в Белгороде опечатала полиция. Как сообщалось, предприниматель замешан в скандальной истории с продажей туров. Дело в том, что белгородцы начали массово жаловаться на туроператора, который не вернул им деньги. В число потерпевших вошли жители не только Белгородской области, но и соседних регионов, а также Подмосковья.
Сам Александр Халаимов утверждает, что его подставили. В соцсети бизнесмен написал, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» приостанавливают свою деятельность на шесть месяцев. Кроме того, он добавил, что мошеннической деятельностью не занимался, и пообещал выплатить все деньги обратившимся за возвратом клиентам.
Отец белгородского мальчика Лёши Павличенко отправился добровольцем в зону спецоперации. Об этом рассказали на федеральном ТВ.
Журналисты сняли сюжет с участием школьника. Он до сих пор встречает и провожает российских военнослужащих. Но теперь Лёша проводил на фронт главного для себя героя — своего отца.
С папой мальчик общается каждый день. Когда отец отправляется на выполнение задач, ждать приходится по три дня. Сам белгородец получил позывной «Большой», однако по какой причине — неизвестно.
Служит отец Алексея в десантно-штурмовом отряде. В зоне СВО он находится уже четыре месяца. На фронт житель региона пошёл в качестве добровольца. По его словам, сын им гордится.