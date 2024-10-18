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Туроператор

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Халаимов против Лазоренко: что сейчас происходит со скандальным туроператором?
18 октября, 07:22
Суд обязал туроператора Халаимова выплатить обманутым клиентам 6,8 миллиона
15 сентября, 13:33
Дело Халаимова живёт? Белгородцы опять жалуются на туроператоров
15 июля, 14:40
Белгородский туроператор Халаимов обещает вернуть деньги всем туристам к осени
23 июня, 13:56
2023
Андросов без мандата, долги Халаимова и отец — участник СВО: итоги дня по-белгородски
26 декабря 2023, 15:30
Счёт идёт на миллионы: сколько белгородский туроператор Халаимов должен клиентам?
26 декабря 2023, 13:18
Угроза теракта не останавливает белгородцев: они всё равно едут в Крым
17 июля 2023, 14:52
Где отдыхали жители Белгородской области на новогодние праздники
11 января 2023, 08:21

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