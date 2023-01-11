Где отдыхали жители Белгородской области на новогодние праздники

Что касается цен на новогодние праздники, они существенно отличаются от цен в непраздничные дни. Они выше. Так, тур в Великий Устюг на новогоднем поезде обходился в среднем на семью из трёх человек порядка 140 000 рублей, проживание на Красной поляне — от 50 000 до 250 000 рублей, туры в Санкт-Петербург — от 85 000 рублей.