Где отдыхали жители Белгородской области на новогодние праздники

Как рассказал Коломытченко, новогодние праздники традиционно пользуются особой популярностью для отпуска у белгородцев. Это связано, прежде всего, с тем, что эти дни являются нерабочими. В этом году большое количество жителей области выбрали отдых внутри страны. Так, большим спросом пользовались горнолыжные курорты Архыза, Домбая, Шерегеша, Сочи.
Большой любовью у белгородских туристов пользуются снежная Карелия с её невероятной, сказочной атмосферой, прогулками на ездовых собаках, оленях, изысканный Санкт-Петербург, сказочный Великий Устюг, а так же невероятный Кавказ, прежде всего Дагестан, Чечня, Осетия. Не обошли своим вниманием туристы и страны постсоветского пространства. Это и экскурсионные туры в Беларусь, Казахстан, Киргизию и гостеприимную Армению. Из стран дальнего зарубежья фаворитами стали Египет, Таиланд, Индия, Куба и Шри-Ланка, Мальдивы.
Вадим Коломытченко
При выборе тура, как отметил Коломытченко, прежде всего туристы исходили из бюджета поездки.
Туры на новогодние праздники выше по стоимости из-за повышенного спроса, поэтому хотелось отдохнуть, но не слишком переплачивать. В этом плане отдых внутри страны, а так же странах ближнего зарубежья идеально для этого подходил. Если говорить о зарубежных поездках, то здесь на первый план выходили страны с тёплым климатом. Многие белгородцы хотели провести праздничные дни на побережье, позагорать, искупаться.
Вадим Коломытченко
Эксперт также добавил, что по сравнению с 2021 годом наблюдается рост спроса на отдых в России. Большую роль в этом сыграла популяризация отдыха внутри страны на государственном уровне и желание увидеть новые уголки России.
Что касается цен на новогодние праздники, они существенно отличаются от цен в непраздничные дни. Они выше. Так, тур в Великий Устюг на новогоднем поезде обходился в среднем на семью из трёх человек порядка 140 000 рублей, проживание на Красной поляне — от 50 000 до 250 000 рублей, туры в Санкт-Петербург — от 85 000 рублей.
Экскурсионные автобусные туры, к примеру, в Республику Беларусь из Белгорода, — от 60 000 рублей, а в Карелию — от 70 000 рублей. Тур в отель 4* в Египет стоил от 170 000 рублей, Куба — от 240 000 рублей, Индия — от 180 000 рублей, Шри-Ланка — от 240 000 рублей, а Мальдивы — от 500 000 рублей.