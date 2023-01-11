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Где отдыхали жители Белгородской области на новогодние праздники

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
На новогодние праздники большим спросом среди белгородцев пользовались горнолыжные курорты Архыза, Домбая, Шерегеша, Сочи. Подробнее журналистам «Бел.Ру» рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко.

Как рассказал Коломытченко, новогодние праздники традиционно пользуются особой популярностью для отпуска у белгородцев. Это связано, прежде всего, с тем, что эти дни являются нерабочими. В этом году большое количество жителей области выбрали отдых внутри страны. Так, большим спросом пользовались горнолыжные курорты Архыза, Домбая, Шерегеша, Сочи.

Большой любовью у белгородских туристов пользуются снежная Карелия с её невероятной, сказочной атмосферой, прогулками на ездовых собаках, оленях, изысканный Санкт-Петербург, сказочный Великий Устюг, а так же невероятный Кавказ, прежде всего Дагестан, Чечня, Осетия. Не обошли своим вниманием туристы и страны постсоветского пространства. Это и экскурсионные туры в Беларусь, Казахстан, Киргизию и гостеприимную Армению. Из стран дальнего зарубежья фаворитами стали Египет, Таиланд, Индия, Куба и Шри-Ланка, Мальдивы.
Вадим Коломытченко

При выборе тура, как отметил Коломытченко, прежде всего туристы исходили из бюджета поездки.

Туры на новогодние праздники выше по стоимости из-за повышенного спроса, поэтому хотелось отдохнуть, но не слишком переплачивать. В этом плане отдых внутри страны, а так же странах ближнего зарубежья идеально для этого подходил. Если говорить о зарубежных поездках, то здесь на первый план выходили страны с тёплым климатом. Многие белгородцы хотели провести праздничные дни на побережье, позагорать, искупаться.
Вадим Коломытченко

Эксперт также добавил, что по сравнению с 2021 годом наблюдается рост спроса на отдых в России. Большую роль в этом сыграла популяризация отдыха внутри страны на государственном уровне и желание увидеть новые уголки России.

Что касается цен на новогодние праздники, они существенно отличаются от цен в непраздничные дни. Они выше. Так, тур в Великий Устюг на новогоднем поезде обходился в среднем на семью из трёх человек порядка 140 000 рублей, проживание на Красной поляне — от 50 000 до 250 000 рублей, туры в Санкт-Петербург — от 85 000 рублей.

Экскурсионные автобусные туры, к примеру, в Республику Беларусь из Белгорода, — от 60 000 рублей, а в Карелию — от 70 000 рублей. Тур в отель 4* в Египет стоил от 170 000 рублей, Куба — от 240 000 рублей, Индия — от 180 000 рублей, Шри-Ланка — от 240 000 рублей, а Мальдивы — от 500 000 рублей.

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Туроператор#Отдых#Новогодние праздники
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