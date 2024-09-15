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Posted 15 сентября, 13:33

Published 15 сентября, 13:33

Modified 15 сентября, 13:43

Updated 15 сентября, 13:43

Суд обязал туроператора Халаимова выплатить обманутым клиентам 6,8 миллиона

Суд обязал туроператора Халаимова выплатить обманутым клиентам 6,8 миллиона

15 сентября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
Три иска в суд подал Роспотребнадзор. Суд согласился с выдвинутыми требованиями и обязал туроператора Александра Халаимова выплатить 73 пострадавшим клиентам 6,8 миллиона рублей. Подробности выяснили журналисты «Фонаря».

Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил иск Роспотребнадзора на сумму 6,8 миллиона рублей против владельца турфирмы «Инста Тур» Александра Халаимова.

Всего сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд с тремя исками, требуя возврата 4,62 миллиона рублей и 3,2 миллиона компенсации морального ущерба. В итоге суд обязал «Инста Тур» выплатить в общей сложности 6,8 миллиона рублей 73 пострадавшим клиентам.

Напомним, что в прошлом году многие клиенты белгородца не смогли воспользоваться приобретенными у него турами. После закрытия фирмы Халаимов не раз обещал вернуть всем деньги.

Ранее правоохранительные органы опечатали офис турфирмы, а самого Халаимова объявили в федеральный розыск. Но мужчина всё равно публикует посты в своих соцсетях, продолжая обещать клиентам вернуть все долги.

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