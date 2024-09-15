Суд обязал туроператора Халаимова выплатить обманутым клиентам 6,8 миллиона

Posted 15 сентября, 13:33
Published 15 сентября, 13:33
Modified 15 сентября, 13:43
Updated 15 сентября, 13:43
Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил иск Роспотребнадзора на сумму 6,8 миллиона рублей против владельца турфирмы «Инста Тур» Александра Халаимова.
Всего сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд с тремя исками, требуя возврата 4,62 миллиона рублей и 3,2 миллиона компенсации морального ущерба. В итоге суд обязал «Инста Тур» выплатить в общей сложности 6,8 миллиона рублей 73 пострадавшим клиентам.
Напомним, что в прошлом году многие клиенты белгородца не смогли воспользоваться приобретенными у него турами. После закрытия фирмы Халаимов не раз обещал вернуть всем деньги.
Ранее правоохранительные органы опечатали офис турфирмы, а самого Халаимова объявили в федеральный розыск. Но мужчина всё равно публикует посты в своих соцсетях, продолжая обещать клиентам вернуть все долги.