Халаимов против Лазоренко: что сейчас происходит со скандальным туроператором?

В центре конфликта оказался его бывший деловой партнёр Кирилл Лазоренко. По словам Халаимова, в 2022 году они организовали компанию ООО «Трэвел», получив лицензию туроператора. Её генеральным директором стал Лазоренко, а Халаимов организовывал туры. То есть турфирмы ООО «Инста Тур» и ООО «Инста Тур Белгород» реализовывали туры, при этом всегда упоминали ООО «Трэвел». За 2023 год Александр перевёл Кириллу 44 миллиона на личные карты. Партнёр якобы просил делать так для избегания налогов.