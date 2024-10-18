Халаимов против Лазоренко: что сейчас происходит со скандальным туроператором?

Posted 18 октября, 07:22
Published 18 октября, 07:22
Modified 18 октября, 07:24
Updated 18 октября, 07:24
Александр Халаимов, владелец турфирм «Инста Тур» (в процессе ликвидации), «Инста Тур Белгород» и «Авиатор», на рынке уже 12 лет. За это время он пережил множество кризисов. С текущими обвинениями мужчина не согласен, ссылаясь на то, что масштаб ущерба не оправдывает такие действия. Журналистам издания Fonar.TV удалось пообщаться с предпринимателем.
Мне хотелось оставить свой след в истории Белгорода, развивать внутренний туризм, раскручивать «Золотое кольцо Белогорья». И всё просто обнулилось! Мне говорят: «Ты полгорода обманул!», «Украл 6 миллионов и хотел свалить за границу». Но если бы это было так, почему я не украл летом, когда была выручка по 35–40 миллионов? И что такое 6 миллионов? За них нельзя купить недвижимость, их можно потратить за два-три года. В Белгороде у меня было всё: социальный статус, заработок, и в один миг я лишился всего. И главное, никто не задумался: был Халаимов 12 лет, и тут его не стало, но на его месте появился Кирилл, его партнёр, — возмущается Халаимов.
В центре конфликта оказался его бывший деловой партнёр Кирилл Лазоренко. По словам Халаимова, в 2022 году они организовали компанию ООО «Трэвел», получив лицензию туроператора. Её генеральным директором стал Лазоренко, а Халаимов организовывал туры. То есть турфирмы ООО «Инста Тур» и ООО «Инста Тур Белгород» реализовывали туры, при этом всегда упоминали ООО «Трэвел». За 2023 год Александр перевёл Кириллу 44 миллиона на личные карты. Партнёр якобы просил делать так для избегания налогов.
По словам Халаимова, именно Лазоренко инициировал рейдерский захват его бизнеса, подорвав доверие клиентов через негативные отзывы и запутанные схемы, а также распостранял фейки, утверждая, что Халаимов банкрот. А от реализации новогодних туров Лазоренко якобы отказался, получив за них авансовые платежи.
Несмотря на тяжёлую ситуацию, Халаимов заявляет, что вернул 5,1 миллиона рублей пострадавшим клиентам. На данный момент его счета заблокированы, он предлагает перенести людям туры. Халаимов утверждает, Лазоренко продолжает вести его бизнес под брендом «Трэвел» в Белгороде и Курске, пользуясь наработанными связями. Однако Халаимов «магическим образом» больше не является соучеридителем компании.
Лазоренко заявляет, что в 2022 году предложил Александру сотрудничество, пригласив его в свою компанию ООО «Тревел»: он отвечал за организацию туров, а Халаимов — за продажи. В ноябре 2023 года они официально прекратили сотрудничество. На новогодние туры Халаимов нашёл нового партнёра.
Сначала он обвинял бывшего партнёра, потом бухгалтерию, а затем говорил о «рейдерском захвате». Мы же чётко зафиксировали, что не работаем вместе. Он писал нашим клиентам, что мы закрываемся, но это было ложью, — рассказал Лазоренко Fonar.TV.
Кирилл утверждает, что клиентская база была общей, а платежи, которые переводил Халаимов, были официальными и проводились через расчётный счёт. Арбитражный суд Ставропольского края в июле 2024 года удовлетворил иск Кирилла Лазоренко об исключении Халаимова из числа учредителей, указав, что тот продолжил работать в ООО «Инста тур», не развивая ООО «Трэвел», и мешал работе компании, переманивая клиентов к себе.
Напомним, что буквально месяц назад суд обязал Халаимова вернуть в общей сложности 6,8 миллиона рублей 73 пострадавшим клиентам. Он обещал вернуть деньги к августу, но не получилось. Видимо, начал с конца сентября.