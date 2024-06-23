Белгородский туроператор Халаимов обещает вернуть деньги всем туристам к осени

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Александр Халаимов, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве при продаже туристических поездок, заявил, что вернул деньги за отменённые поездки большей части своих заказчиков. Эта информация появилась на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина утверждает, что за 12 лет проделал большую работу, отправив за границу 27 тысяч туристов и организовав путешествия по России для 8 тысяч жителей.
Я лично сопровождал десятки автобусных туров и общался без барьеров с тысячами туристов. Когда начался хейт против меня, и СМИ муссировали «мою тему», в один момент создав общественное мнение «злодей». Но злодеи преследуют корысть, а я стал жертвой собственного человеколюбия и доверия — чего нельзя в бизнесе. Я не пропал с радаров, оставался на связи со всеми туристами! На сегодняшний день, возвраты получили 2/3 туристов по несостоявшимся турам. Работа продолжается, и в ближайшее время все туристы получат возвраты в полном объёме! Спасибо тем, кто верил и верит!
написал Халаимов
Уже сегодня, 23 июня, Халаимов выразил надежду, что вернуть всем туристам деньги сможет к концу августа.
Напомним, что Александр взял деньги за организацию поездок более чем у 220 человек, а затем исчез, оставив людей без денег и возможности отправиться в путешествие. Он до сих пор находится в розыске, но продолжает продавать туры.