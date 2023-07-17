Угроза теракта не останавливает белгородцев: они всё равно едут в Крым

Спустя время появились первые кадры с места происшествия. На них было видно автомобиль с белгородскими номерами. Позже стало известно, что в машине были белгородцы — семья из Новооскольского горокруга. Двое взрослых погибли, их дочь, 14-летняя девочка Ангелина, отделалась травмами. На данный момент девушка находится в сознании, её жизни ничего не угрожает: она дышит самостоятельно, но ничего не помнит.