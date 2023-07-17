Угроза теракта не останавливает белгородцев: они всё равно едут в Крым

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Как нам сообщили в первой компании, туры в Крым они не отменяли. Вместо этого в турагентстве связались с администрацией полуострова и узнали, что пересечь Керченский пролив можно с помощью парома, как это было девять лет назад, до строительства моста.
Все автобусы, нам сказали, идут через паром. Всех, кто забронировал у нас турпутёвки, всех обзваниваем, предлагаем варианты, что будет ехать переправой. Если кто-то отказывается, то возвращаем стопроцентную оплату.
управляющий турагентства
По словам представителя компании, большинство белгородцев всё же выбирает ехать в Крым, даже несмотря на угрозу теракта. Изначально в турагентстве думали, что после трагедии и тревожных новостей будет полный отказ, но ситуация оказалась иной.
Больше тех, кто идёт. Сразу скажу: мы думали, что будет полный отказ, но нет.
управляющий турагентства
Не попадали автобусы компании и в пробку — те шли по другой линии, а на данный момент движение полностью перекрыто. Так как автобусы из Белгорода в Крым часто ходят по вторникам, застрять на переправе никто не смог. Таким образом, следующий выезд в Крым запланирован у туроператора уже завтра.
Во втором турагентстве, куда мы обратились за комментарием, нам сообщили то же самое: массовой отмены поездок нет, в пробках никто не стоит, белгородцы настроены, в массе своей, оптимистично.
Про происшествие слышали. Но наши туристы поедут в Крым, всё нормально. Большинство сохраняет выбор, так и есть. Добираемся через паром.
представитель туроператора
А вот в третьей компании нам сообщили совсем другую информацию. Женщина на том конце провода заявила, что прямо сейчас решает вопрос с завтрашней поездкой на полуостров, а процент отказов — почти половина.
Процентов 40% отменяют. В Крым никто не хочет ехать сейчас! Я сейчас занимаюсь этим, у меня завтра автобус должен ехать туда. Извините, у меня нет времени это обсуждать.
представитель турагентства
Ещё в нескольких турагентствах прокомментировать Бел.Ру информацию о турах в Крым не смогли — по разным причинам.
Таким образом, большая часть белгородцев всё же решается ехать отдыхать на полуостров этим летом.
Отметим, что средняя стоимость семидневной поездки в Крым варьируется у туроператоров от 10 до 15 тыс. рублей. Для посещения белгородцам предлагают Судак, Коктебель, Феодосию. Выезд чаще всего — во вторник, время в пути — примерно сутки. При этом в стоимость поездки обычно включены дорога, проживание, страховка на время пути, услуги сопровождающего. Питание оплачивается чаще всего отдельно.
Напомним, что сегодня рано утром Крымский мост подвергся атаке. ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края: в Минтрансе РФ заявили, что есть повреждение дорожного полотна на мосту. При этом сами конструкции пролётов находятся на своих опорах.
Спустя время появились первые кадры с места происшествия. На них было видно автомобиль с белгородскими номерами. Позже стало известно, что в машине были белгородцы — семья из Новооскольского горокруга. Двое взрослых погибли, их дочь, 14-летняя девочка Ангелина, отделалась травмами. На данный момент девушка находится в сознании, её жизни ничего не угрожает: она дышит самостоятельно, но ничего не помнит.
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что с пострадавшей девочкой на текущий момент находятся родственники — её тётя и дядя.
Вся страна переживает за здоровье Ангелины. Скорейшего ей выздоровления. И восстановления — в кругу семьи. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Мария Львова-Белова
В Главном управлении разведки Украины не стали комментировать ЧП на мосту. Представитель ГУР лишь процитировал слова начальника Кирилла Буданова, назвавшего мост «лишней конструкцией». Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее на мосту терактом. Возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».