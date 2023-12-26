Счёт идёт на миллионы: сколько белгородский туроператор Халаимов должен клиентам?

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Журналисты узнали в региональном УМВД, что сумма ущерба, нанесённого клиентам Александра Халаимова, превысила 6 млн рублей. Всего в органы поступило 120 заявлений на белгородского туроператора, который продал путёвки, а затем отменил договорённости, но деньги клиентам не вернул.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сам же Халаимов ранее заявлял, что его подставили, но он выплатит клиентам все деньги, а пока вынужден на полгода приостановить деятельность компаний. При этом деньги за отменённый отдых от туроператора ждут не только белгородцы, но и куряне.
Ситуацию с туроператором также прокомментировал его сын Матвей.