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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Полиция

Счёт идёт на миллионы: сколько белгородский туроператор Халаимов должен клиентам?

26 декабря 2023, 13:18
Фото: 1MI
Полиция

Клиенты белгородского туроператора Халаимова потерпели ущерб на 6 млн рублей

Точную сумму украденных у клиентов денег сообщили в белгородском УМВД. Всего на Александра Халаимова поступило 120 заявлений от клиентов, которые заплатили ему за отменённый отдых, но так и не дождались своих денег назад, пишет Go31.

Журналисты узнали в региональном УМВД, что сумма ущерба, нанесённого клиентам Александра Халаимова, превысила 6 млн рублей. Всего в органы поступило 120 заявлений на белгородского туроператора, который продал путёвки, а затем отменил договорённости, но деньги клиентам не вернул.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сам же Халаимов ранее заявлял, что его подставили, но он выплатит клиентам все деньги, а пока вынужден на полгода приостановить деятельность компаний. При этом деньги за отменённый отдых от туроператора ждут не только белгородцы, но и куряне.

Обманутым клиентам даже приходили сообщения от Халаимова с обещанием выплатить все средства в течение двух недель. В это же время один из офисов предпринимателя в Белгороде опечатала полиция.

Ситуацию с туроператором также прокомментировал его сын Матвей.

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